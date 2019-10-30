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РИА Новости

"Учим майданить, еда за свой счет". США теряют веру в цветные революции

08:00 30.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДевушка играет с мячом на улице Крещатик в Киеве
Девушка играет с мячом на улице Крещатик в Киеве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
В молдавской столице на днях прошла конференция CampСamp2019, организованная Пражским гражданским центром (Prague Civil Society Centre, PCSC).
По всему миру ежедневно проходят сотни общественно-гуманитарных мероприятий под эгидой бесчисленных неправительственных организаций: от публичных чтений в местной библиотеке к юбилею классика до грандиозных съездов "большой фармы" для своей клиентелы. На первый взгляд, CampСamp2019 не выделяется среди них ничем особенным. Как следует из описания самих организаторов, конференция представляла собой "четыре дня лекций, дискуссий, творческих экспериментов и мастер-классов, на которых активисты и профессионалы в области маркетинга, рекламы и медиа ищут реальные способы сделать мир лучше".
Однако стоит копнуть чуть глубже, и проявятся увлекательные детали прошедшего события. Вот, например, только некоторые темы из его насыщенного расписания:
— "Каникулы на баррикадах. Сто дней протеста, который изменили Грузию";
— "Конец занудным протестам! The Center for Artistic Activism (Нью-Йорк) и Центр современного искусства (Скопье) о креативных гражданских акциях во всем мире";
— "#долгосрочныйпротест из картона. Ана-Мария Попа и Андрей Лутенко из "Оккупай Гугуца" об уличных акциях в Кишиневе";
— "Конец занудным протестам: как создавать креативные кампании, которые работают";
— "Когда правозащитники встречаются с креативными профессионалами. Опыт Турции".
Да-да, вы все правильно поняли. CampСamp2019 — это мероприятие по подготовке и обмену опытом профессионалов цветных революций, а конкретно специалистов, отвечающих за творческую сторону процесса.
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14 октября, 08:00РИА Новости
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Тех самых, кто придумывает названия ("революция роз", "тюльпановая революция", Евромайдан, движение "Белая лента"), символы (хотя надо признать, что графическое изображение вскинутого кулака из-за слишком частого употребления откровенно приелось) и хештеги для социальных сетей (#долгосрочныйпротест, конечно, никуда не годится). Именно они создают душещипательные фотосессии, разлетающиеся потом по страницам мировых СМИ: очаровательная девушка, сидящая с книгой на брусчатке, на фоне сомкнутого строя правоохранителей в полной экипировке; поцелуй влюбленных — в том же антураже; интеллигентный юноша, играющий на пианино/скрипке/гитаре среди разгромленного квартала; трогательная пожилая пара в миленьких эмалированных кастрюлях на головах.
Впрочем, только данное перечисление показывает, насколько непростые времена настали для профессиональных цветных революционеров. Еще недавно практически безотказная в своей эффективности технология все чаще дает осечку, и, что самое обидное, это происходит в самых важных случаях. Ключевые приговоренные к ликвидации системы научились успешно противостоять угрозе, причем зачастую используя те же самые инструменты, например социальные сети. В Гонконге уже который месяц люди работают — а результата нет! К тому же широкая общественность становится все более циничной, труднопробиваемой и хуже поддается манипуляциям, с лету распознавая многократно использованные приемы.
Да и кураторам революционеров приходится не легче.
Вот и Пражский гражданский центр, финансируемый США в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций", был вынужден проводить CampСamp2019 в обстановке столь строгой секретности, будто у него не конференция для хипстеров-креативщиков и инстаграмеров-инфлюенсеров, а полевой лагерь по подготовке оперативных менеджеров, боевиков и снайперов.
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Более трехсот человек из пятнадцати стран постсоветского пространства и Восточной Европы были собраны в Кишиневе в режиме жесткой конспирации. На сайте форума ни единого контакта, кроме электронного адреса "для аккредитации журналистов". Отбор участников и связь с ними — строго через социальные сети, ведь профиль с соцсети позволяет проверить претендента — тот ли он, за кого себя выдает, и не проникнет ли под личиной оппозиционного блогера, свободномыслящего художника или либерального маркетолога агент Москвы (и иного кровавого режима). Конкретное место проведения конференции вообще не афишировалось, и в итоге оно оказалось в отдаленном районе молдавской столицы — вместо обычного для подобных событий центра.
Все попытки коллег-журналистов со Спутник.Молдова попасть на CampСamp2019 оказались успешно пресечены бдительными организаторами, которые, разумеется, не могли допустить присутствия медиащупальца Кремля на форуме, посвященном политической прозрачности, информационной свободе и преодолению коммуникационных барьеров.

Но самый тревожный сигнал для борцов за светлое будущее, безусловно, исходит из цитадели демократии: США откровенно теряют веру в них и их перспективы, что выражается в самом доходчивом и болезненном виде — урезании финансовой поддержки.

В случае CampСamp2019 это выразилось в том, его участники должны были сами спонсировать свою сопричастность, оплачивая проезд, проживание и питание, — совершенно немыслимое до недавнего времени дело для любого уважающего себя грантополучателя, живущего на штатовском политическом финансировании. Правда, Пражский центр выдал некоторое количество грантов на дорогу, а также обеспечивал всех присутствующих обедами и кофе с печеньками, но остальное — сами-сами.
Впрочем, судя по количеству людей, изыскавших-таки необходимые средства и приехавших в Кишинев, бескомпромиссная борьба с режимом, будучи правильно поставленной, вполне способна быть успешным бизнесом с приличной нормой прибыли. Да и опыт российской оппозиции, регулярно отдыхающей по заграницам, намекает на то же, а кто цинично связывает такую сладкую жизнь с постоянным сбором средств со сторонников — тот вредитель и шавка Путина.
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22 октября, 08:00РИА Новости
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Хочется только надеяться, что главную приглашенную "звезду" CampСamp2019, писательницу и пламенного противника Кремля Линор Горалик, прочитавшую участникам лекцию о достоинствах и опасностях фемвертайзинга (это такой специальный термин, обозначающий рекламу для женщин), организаторы все-таки обеспечили жильем и кормили три раза в день за счет бюджета мероприятия.
25729484917
СШААвторыВ мире
Популярные комментарии
А уже все:)) Они сильно облажались, устроив майдан. Мы то теперь все знаем что это такое, и вон гляньте, митинг не согласных с выборами там в мосгордуму какую то, а всем пофиг... Этих митингаторов потом сажают по одному, а всем пофиг... Наелись мы уже потому что этих «технологий», аж тошнит, вот и госдеп уже это понял, скоро увидим овального, пишущего книги, да вот тока читать их никто не будет, чтобы либерасты книги за деньги покупли.. пшшш вы что!!!
30 октября, 08:22
Александр Русский
9000003
Кстати про книги это я с отсылкой на горбычя и остальных, когда нужны деньги, а 30 злотых уже никто не предлагает, «иуды» начинают писать книги:))))
30 октября, 08:24
Александр Русский
7230002
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