Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-30T11:55Z
https://ria.ru/20191030/1560361277.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156031/77/1560317724_0:159:3071:1887_1036x0_80_0_0_0e2df9a02572b276509665d9d66113ed.jpg
РИА Новости
Культура

Новый Терминатор, измены, революция. Кинопремьеры недели

08:00 30.10.2019 (обновлено: 11:55 30.10.2019)
5371
© "Планета Информ" (2019)Кадр из фильма "Ленин. Неизбежность"
Кадр из фильма Ленин. Неизбежность
© "Планета Информ" (2019)
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. Бессменный и бессмертный Терминатор Арнольд Шварценеггер снова выходит воевать — в "Темных судьбах". Александр Паль и Евгения Громова изменяют друг другу в эротической драме "Верность". Шарлиз Терон и Снуп Догг пугают детей в "Семейке Аддамс", а Евгений Миронов и Федор Бондарчук затевают революцию в фильме "Ленин. Неизбежность". О лучшем кино недели — в материале РИА Новости.

Не шутите с Арни

Редкий пример удачного перезапуска старой известной истории — "Терминатор: Темные судьбы" от режиссера "Дэдпула" Тима Миллера.
Линда Хэмилтон и Арнольд Шварценеггер играют в дуэте (впервые за почти 30 лет) в картине, которая стала продолжением ленты 1991 года "Терминатор-2: Судный день".
Новая героиня Дани Рамос (Наталия Рейес) спокойно живет в Мехико. Но вдруг из будущего прибывает смертоносный Терминатор Rev-9 (Гэбриел Луна), чтобы убить ее.
© 20th Century Fox Film Corporation / Paramount Pictures (2019)Кадр из трейлера фильма "Терминатор: Темные судьбы"
Кадр из трейлера фильма Терминатор: Темные судьбы
1 из 5
Кадр из трейлера фильма "Терминатор: Темные судьбы"
© 20th Century Fox Film Corporation / Paramount Pictures (2019)
© Двадцатый век Фокс СНГ

Линда Хэмилтон в роли Сары Коннор в фильме "Терминатор: Темные судьбы"

Кадр из фильма Терминатор: Темные судьбы
2 из 5

Линда Хэмилтон в роли Сары Коннор в фильме "Терминатор: Темные судьбы"

© Двадцатый век Фокс СНГ
© Paramount Pictures, 2019

Кадр из фильма "Терминатор: Темные судьбы" (2019)

Кадр из фильма Терминатор: Темные судьбы(2019)
3 из 5

Кадр из фильма "Терминатор: Темные судьбы" (2019)

© Paramount Pictures, 2019
© Двадцатый век Фокс СНГ

Маккензи Дэвис в фильме "Терминатор: Темные судьбы"

Кадр из фильма Терминатор: Темные судьбы
4 из 5

Маккензи Дэвис в фильме "Терминатор: Темные судьбы"

© Двадцатый век Фокс СНГ
© 20th Century Fox Film Corporation (2019)Кадр из фильма "Терминатор: Темные судьбы"
Кадр из фильма Терминатор: Темные судьбы
5 из 5
Кадр из фильма "Терминатор: Темные судьбы"
© 20th Century Fox Film Corporation (2019)
1 из 5
Кадр из трейлера фильма "Терминатор: Темные судьбы"
© 20th Century Fox Film Corporation / Paramount Pictures (2019)
2 из 5

Линда Хэмилтон в роли Сары Коннор в фильме "Терминатор: Темные судьбы"

© Двадцатый век Фокс СНГ
3 из 5

Кадр из фильма "Терминатор: Темные судьбы" (2019)

© Paramount Pictures, 2019
4 из 5

Маккензи Дэвис в фильме "Терминатор: Темные судьбы"

© Двадцатый век Фокс СНГ
5 из 5
Кадр из фильма "Терминатор: Темные судьбы"
© 20th Century Fox Film Corporation (2019)
Благодаря усовершенствованным технологиям силы антагониста возросли, и героини обращаются за помощью к T-800 (Арнольду Шварценеггеру).
Режиссер первых частей Джеймс Кэмерон в новой ленте выступил сценаристом и продюсером. Вместе с коллегами ему удалось найти баланс между новейшими спецэффектами, фабулой и игрой актеров. Одно не отвлекает от другого, и в итоге получается очень достойное продолжение франшизы. Первые зрители уже назвали фильм "лучшим о Терминаторе".

А был ли мальчик?

Еще одна премьера — участник "Кинотавра", "Верность": о том, к чему приводит неспособность проговаривать с партнером свои вопросы и претензии.
Супружеская пара, акушер-гинеколог Лена (Евгения Громова) и артист провинциального драмтеатра Сережа (Александр Паль) живут вроде бы более-менее гладко. Вдруг жена начинает подозревать, что муж нашел кого-то на стороне. Она страдает, ревнует, а потом, вместо того чтобы выяснить с ним отношения, сама ему изменяет. Входит во вкус и не подозревает, к чему приведут ее "приключения".
© WDSSPR

Евгения Громова и Александр Паль в фильме "Верность"

Евгения Громова и Александр Паль в фильме Верность
1 из 6

Евгения Громова и Александр Паль в фильме "Верность"

© WDSSPR
© WDSSPRКадр из фильма "Верность"
Кадр из фильма Верность
2 из 6
Кадр из фильма "Верность"
© WDSSPR
© WDSSPRКадр из фильма "Верность"
Кадр из фильма Верность
3 из 6
Кадр из фильма "Верность"
© WDSSPR
© Фото : пресс-служба Москино

Александр Паль в фильме "Верность"

Кадр из фильма Верность
4 из 6

Александр Паль в фильме "Верность"

© Фото : пресс-служба Москино
© Фото : пресс-служба Москино

Евгения Громова в фильме "Верность"

Кадр из фильма Верность
5 из 6

Евгения Громова в фильме "Верность"

© Фото : пресс-служба Москино
© Фото : пресс-служба МоскиноКадр из фильма "Верность"
Кадр из фильма Верность
6 из 6
Кадр из фильма "Верность"
© Фото : пресс-служба Москино
1 из 6

Евгения Громова и Александр Паль в фильме "Верность"

© WDSSPR
2 из 6
Кадр из фильма "Верность"
© WDSSPR
3 из 6
Кадр из фильма "Верность"
© WDSSPR
4 из 6

Александр Паль в фильме "Верность"

© Фото : пресс-служба Москино
5 из 6

Евгения Громова в фильме "Верность"

© Фото : пресс-служба Москино
6 из 6
Кадр из фильма "Верность"
© Фото : пресс-служба Москино
"Хотелось изучить феномен женской измены и разобраться в противоречивых мотивах, которые движут женщиной, — говорит режиссер Нигина Сайфуллаева, чьи слова приводят прокатчики. — Я не пытаюсь оправдать свою героиню. Да, она ведет себя аморально, делает больно партнеру. Но мне важно было показать ситуацию объемно и разрушить стереотипы, а не выносить приговор изменяющей женщине".
На "Кинотавре" фильм, в котором много откровенных сцен, приняли неоднозначно. Составить собственное мнение можно уже на этой неделе.

Главная семья Хеллоуина

Недетский мультфильм "Семейка Аддамс" — про инфернальных героев, которые любят странные и пугающие вещи.
В середине прошлого века уже снимали картины и сериалы про Аддамсов — персонажей комиксов. На этот раз они стали рисованными, а озвучили их Оскар Айзек, Шарлиз Терон, Снуп Догг, Бетт Мидлер и другие.
© Metro Goldwyn Mayer PicturesКадр из мультфильма "Семейка Аддамс"
Кадр из мультфильма Семейка Аддамс
1 из 3
Кадр из мультфильма "Семейка Аддамс"
© Metro Goldwyn Mayer Pictures
© Metro Goldwyn Mayer PicturesКадр из мультфильма "Семейка Аддамс"
Кадр из мультфильма Семейка Аддамс
2 из 3
Кадр из мультфильма "Семейка Аддамс"
© Metro Goldwyn Mayer Pictures
© Metro Goldwyn Mayer PicturesКадр из мультфильма "Семейка Аддамс"
Кадр из мультфильма Семейка Аддамс
3 из 3
Кадр из мультфильма "Семейка Аддамс"
© Metro Goldwyn Mayer Pictures
1 из 3
Кадр из мультфильма "Семейка Аддамс"
© Metro Goldwyn Mayer Pictures
2 из 3
Кадр из мультфильма "Семейка Аддамс"
© Metro Goldwyn Mayer Pictures
3 из 3
Кадр из мультфильма "Семейка Аддамс"
© Metro Goldwyn Mayer Pictures
Семья живет в обветшавшем особняке на вершине окруженного туманом холма в Нью-Джерси. Но их действительно мрачное существование нарушают многочисленные родственники — они должны провести обряд посвящения Пагсли (сын) в мужчины клана Аддамс.
"Эта картина напоминает нам: все, что мы считаем нормальным, может совсем иначе восприниматься другим человеком, — объяснила Шарлиз Терон. — Конечно, мультфильм очень смешной, но в нем заложена серьезная основополагающая идея: отличаться — это не плохо, и мы должны немного позитивнее относиться к разнообразию".

Ленин едет к власти

К очередной годовщине Великой Октябрьской революции Владимир Хотиненко снял политический детектив "Ленин. Неизбежность": вождя сыграл Евгений Миронов, а его личного Мефистофеля, Александра Парвуса — Федор Бондарчук.
Действие происходит в 1915-1917 годах, когда бизнесмен и авантюрист, "купец революции" Парвус заключает договор с правительством Германской империи: немцы дают деньги на переворот, а он должен найти того, кто его возглавит. Вот тут-то и появляется Ленин, проживающий в то время в Швейцарии.
© "Планета Информ" (2019)Кадр из фильма "Ленин. Неизбежность"
Евгений Миронов и Виктория Исакова в фильме Ленин. Неизбежность
1 из 3
Кадр из фильма "Ленин. Неизбежность"
© "Планета Информ" (2019)
© "Планета Информ" (2019)Кадр из фильма "Ленин. Неизбежность"
Кадр из фильма Ленин. Неизбежность
2 из 3
Кадр из фильма "Ленин. Неизбежность"
© "Планета Информ" (2019)
© "Планета Информ" (2019)Кадр из фильма "Ленин. Неизбежность"
Кадр из фильма Ленин. Неизбежность
3 из 3
Кадр из фильма "Ленин. Неизбежность"
© "Планета Информ" (2019)
1 из 3
Кадр из фильма "Ленин. Неизбежность"
© "Планета Информ" (2019)
2 из 3
Кадр из фильма "Ленин. Неизбежность"
© "Планета Информ" (2019)
3 из 3
Кадр из фильма "Ленин. Неизбежность"
© "Планета Информ" (2019)
"На самом деле это история про поезд, который привез Владимира Ленина на Финляндский вокзал, — цитируют Хотиненко прокатчики. — Вернее, не просто история, а еще и предыстория. Хотя нас в школе учили, что никакого поезда не было".
Получился триллер, в котором есть и коварные интриги, и финансовые махинации, и, конечно же, любовь. Так, Паулина Андреева исполнила роль Софьи Рудневой, любовницы Александра Парвуса. Надежду Крупскую сыграла Дарья Екамасова, а ее соперницу Инессу Арманд — Виктория Исакова. Также в фильме снялись Александр Балуев и Максим Матвеев.
Александр Петров в фильме Текст
25 октября, 08:00Культура
Петров и Янковский — враги на экране, в телефоне и в "Тексте"
26223221
КультураКино и сериалыПаулина АндрееваАлександр БалуевВиктория ИсаковаЕвгений МироновВладимир Ленин (Владимир Ульянов)Джеймс КэмеронАрнольд ШварценеггерВладимир ХотиненкоФедор Бондарчук
Рекомендуем
Лондон
"Великобритания превратится в Россию": Лондон ищет Путина
Девушка играет с мячом на улице Крещатик в Киеве
"Учим майданить, еда за свой счет". США теряют веру в цветные революции
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Венгрия заблокировала декларацию НАТО по Украине
Самолет ВМС США Lockheed R7V-1
Пропали бесследно. Самые загадочные случаи исчезновения военных самолетов
Последствия беспорядков в ходе акции желтых жилетов в Париже. 17 марта 2019
Парад смертников: больше половины банков скоро закроются
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Будапеште. 2 февраля 2017
Плохо влияют на Трампа. Перед встречей Путина и Орбана разразился скандал
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit у берегов Дании
Дания разрешила строительство "Северного потока — 2"
Объявление на информационном стенде у здания посольства Израиля в Москве
Посольство Израиля в России приостановило работу
Танзиля Бисембеева
В Астраханской области умерла старейшая жительница планеты
Графическое изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком
В России прокомментировали требование США включить в ДСНВ новейшее оружие
Монеты разных стран
Американка придумала необычный способ отомстить мужу за измену
Шведская активиста Грета Тунберг
"Марионетка русских": новый мировой лидер требует мести, и нам будет плохо
Скриншот видео официального заявления лейбла MALFA
Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами
Президент Украины Петр Порошенко, Митрополит Епифаний и Вселенский Патриарх Варфоломей перед церемонией подписания томоса в Стамбуле, Турция. 5 января 2019
"Вместе — против России". На Украине задумали новый церковный проект
Строительство газопровода Северный поток-2
"Северный поток — 2": поляки опять помогли России и подвели Украину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:40Ким Чен Ын соболезнует лидеру Южной Кореи в связи со смертью его матери
08:34В Японии потушили пожар в замке Сюри из списка наследия ЮНЕСКО
08:33Людей эвакуировали из здания на севере Москвы из-за пожара
08:33В Приморье наградили добровольцев, спасших девочку от педофила
08:30Мародера из поселка Каменка, пострадавшего от взрывов, осудили на 2,5 года
08:26Австралийская авиакомпания проверит Boeing 737 после обнаружения дефектов
08:21В Пакистане число погибших при пожаре в поезде выросло до 62 человек
08:20Sputnik и Синьхуа подписали соглашение об обмене контентом
08:07Московский зоопарк готовит летучих мышей к спячке
08:01В Москве в четверг ожидается до двух градусов мороза
07:54СМИ: в Торонто пятеро подростков пострадали при стрельбе
07:52Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек
07:37Подводник рассказал, чью субмарину могли найти на дне Балтийского моря
07:19Урожай гречихи в Алтайском крае снизился в полтора раза
07:17В Бийске сгорели шесть дорогих иномарок
07:14В хабаровском избиркоме объяснили отсутствие данных о судимости кандидата
07:06Депутат посоветовал Зеленскому не тратить время на "реинтеграцию" Крыма
07:02Япония намерена восстановить сгоревший замок Сюри из списка наследия ЮНЕСКО
07:01NYT: около 900 военных из США могут остаться в Сирии после отвода войск
06:48СМИ: в США рассматривают стратегии нападения на Крым и Дальний Восток
Лента новостейМолния