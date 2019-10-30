Новый Терминатор, измены, революция. Кинопремьеры недели

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. Бессменный и бессмертный Терминатор Арнольд Шварценеггер снова выходит воевать — в "Темных судьбах". Александр Паль и Евгения Громова изменяют друг другу в эротической драме "Верность". Шарлиз Терон и Снуп Догг пугают детей в "Семейке Аддамс", а Евгений Миронов и Федор Бондарчук затевают революцию в фильме "Ленин. Неизбежность". О лучшем кино недели — в материале РИА Новости.
Не шутите с Арни
Редкий пример удачного перезапуска старой известной истории — "Терминатор: Темные судьбы" от режиссера "Дэдпула" Тима Миллера.
Линда Хэмилтон и Арнольд Шварценеггер играют в дуэте (впервые за почти 30 лет) в картине, которая стала продолжением ленты 1991 года "Терминатор-2: Судный день".
Новая героиня Дани Рамос (Наталия Рейес) спокойно живет в Мехико. Но вдруг из будущего прибывает смертоносный Терминатор Rev-9 (Гэбриел Луна), чтобы убить ее.
Благодаря усовершенствованным технологиям силы антагониста возросли, и героини обращаются за помощью к T-800 (Арнольду Шварценеггеру).
Режиссер первых частей Джеймс Кэмерон в новой ленте выступил сценаристом и продюсером. Вместе с коллегами ему удалось найти баланс между новейшими спецэффектами, фабулой и игрой актеров. Одно не отвлекает от другого, и в итоге получается очень достойное продолжение франшизы. Первые зрители уже назвали фильм "лучшим о Терминаторе".
А был ли мальчик?
Еще одна премьера — участник "Кинотавра", "Верность": о том, к чему приводит неспособность проговаривать с партнером свои вопросы и претензии.
Супружеская пара, акушер-гинеколог Лена (Евгения Громова) и артист провинциального драмтеатра Сережа (Александр Паль) живут вроде бы более-менее гладко. Вдруг жена начинает подозревать, что муж нашел кого-то на стороне. Она страдает, ревнует, а потом, вместо того чтобы выяснить с ним отношения, сама ему изменяет. Входит во вкус и не подозревает, к чему приведут ее "приключения".
"Хотелось изучить феномен женской измены и разобраться в противоречивых мотивах, которые движут женщиной, — говорит режиссер Нигина Сайфуллаева, чьи слова приводят прокатчики. — Я не пытаюсь оправдать свою героиню. Да, она ведет себя аморально, делает больно партнеру. Но мне важно было показать ситуацию объемно и разрушить стереотипы, а не выносить приговор изменяющей женщине".
На "Кинотавре" фильм, в котором много откровенных сцен, приняли неоднозначно. Составить собственное мнение можно уже на этой неделе.
Главная семья Хеллоуина
Недетский мультфильм "Семейка Аддамс" — про инфернальных героев, которые любят странные и пугающие вещи.
В середине прошлого века уже снимали картины и сериалы про Аддамсов — персонажей комиксов. На этот раз они стали рисованными, а озвучили их Оскар Айзек, Шарлиз Терон, Снуп Догг, Бетт Мидлер и другие.
Семья живет в обветшавшем особняке на вершине окруженного туманом холма в Нью-Джерси. Но их действительно мрачное существование нарушают многочисленные родственники — они должны провести обряд посвящения Пагсли (сын) в мужчины клана Аддамс.
"Эта картина напоминает нам: все, что мы считаем нормальным, может совсем иначе восприниматься другим человеком, — объяснила Шарлиз Терон. — Конечно, мультфильм очень смешной, но в нем заложена серьезная основополагающая идея: отличаться — это не плохо, и мы должны немного позитивнее относиться к разнообразию".
Ленин едет к власти
К очередной годовщине Великой Октябрьской революции Владимир Хотиненко снял политический детектив "Ленин. Неизбежность": вождя сыграл Евгений Миронов, а его личного Мефистофеля, Александра Парвуса — Федор Бондарчук.
Действие происходит в 1915-1917 годах, когда бизнесмен и авантюрист, "купец революции" Парвус заключает договор с правительством Германской империи: немцы дают деньги на переворот, а он должен найти того, кто его возглавит. Вот тут-то и появляется Ленин, проживающий в то время в Швейцарии.
"На самом деле это история про поезд, который привез Владимира Ленина на Финляндский вокзал, — цитируют Хотиненко прокатчики. — Вернее, не просто история, а еще и предыстория. Хотя нас в школе учили, что никакого поезда не было".
Получился триллер, в котором есть и коварные интриги, и финансовые махинации, и, конечно же, любовь. Так, Паулина Андреева исполнила роль Софьи Рудневой, любовницы Александра Парвуса. Надежду Крупскую сыграла Дарья Екамасова, а ее соперницу Инессу Арманд — Виктория Исакова. Также в фильме снялись Александр Балуев и Максим Матвеев.
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