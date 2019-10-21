В соцсетях стали появляться первые отзывы на "Терминатор: темные судьбы"

МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Первые зрители фильма "Терминатор: темные судьбы", премьера которого в России состоится 31 октября, пишут отзывы о картине в Твиттере, . Первые зрители фильма "Терминатор: темные судьбы", премьера которого в России состоится 31 октября, пишут отзывы о картине в Твиттере, сообщает Collider.

Новая картина была задумана как продолжение боевика "Терминатор 2: Судный день". Режиссер Тим Миллер игнорирует события следующих трех частей. Помимо Арнольда Шварценеггера в проекте вновь снялась Линда Хэмилтон, сыгравшая Сару Коннор. Джеймс Кэмерон, создавший франшизу о роботе-убийце, стал продюсером.

Рецензии на фильм, мировая премьера которого состоится 23 октября, появятся на следующей неделе, но в Твиттер уже просочились первые реакции зрителей.