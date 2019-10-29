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РИА Новости

Грудинин заявил об отсутствии денег на выплату по иску акционеров

22:58 29.10.2019 (обновлено: 06:48 30.10.2019)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПавел Грудинин
Павел Грудинин
© РИА Новости / Валерий Мельников
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин прокомментировал решение суда, согласно которому он должен выплатить в пользу акционеров предприятия более миллиарда рублей.

"Ни миллиарда, ни ста миллионов у меня нет", — заявил он российскому изданию Forbes.

По мнению Грудинина, через изъятие акций истцы хотят "захватить" предприятие.
Ранее подмосковный арбитражный суд частично удовлетворил иск акционеров — Ивана, Тамары и Ольги Маркиных, Александра и Дмитрия Ерошкиных и Нины Солодовниковой — и обязал взыскать с Грудинина в их пользу один миллиард 66 миллионов 219 тысяч рублей. Директор "Совхоза имени Ленина" также обязан оплатить пошлину в размере 104 тысяч рублей.
Как заявила "360" Солодовникова, она не верит, что Грудинин выполнит решение суда. По ее словам, он "придумает любые причины", чтобы не платить указанную сумму.
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Истцы требовали взыскать с ответчика реальный ущерб в размере около 1,1 миллиарда рублей и упущенную выгоду в размере около миллиарда рублей, которая соответствует стоимости права на пользование земельными участками предприятия, находившимися в собственности "ТТ Девелопмент" с 2008 по 2018 год.
Как считают акционеры, "Совхозу" был причинен ущерб внесением в уставный капитал компании "ТТ Девелопмент" в 2008 году двух участков земли совхоза рыночной стоимостью, как полагают истцы, около 1,1 миллиарда рублей для оплаты доли в 48% в предприятии номинальной стоимостью 29 миллионов рублей.
Изначально иск к бизнесмену отклонили. Однако в октябре 2019 года кассационная инстанция отправила его на пересмотр, так как не был учтен установленный факт явной неравноценности сделки. Кроме того, в процесс как соистец вступила бывшая жена Грудинина Ирина, а также их несовершеннолетние дети Александр и Дарья и работник "Совхоза" Александр Федоров — в качестве третьих лиц.
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Павел ГрудининСовхоз имени ЛенинаПроисшествия
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Вот попытка стать президентом РФ...
29 октября, 23:37
РПРоман Пнр
1629311235
На каждого самовыдвиженца, по всей вероятности, есть компромат и административный ресурс,
29 октября, 23:26
Николай Гайдуков
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