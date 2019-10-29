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РИА Новости

Акционеры Совхоза Ленина усомнились, что Грудинин выполнит решение суда

20:55 29.10.2019 (обновлено: 07:37 30.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат в президенты РФ Павел Грудинин во время III Пленума Центрального Комитета Коммунистической партии РФ. 27 января 2018
Кандидат в президенты РФ Павел Грудинин во время III Пленума Центрального Комитета Коммунистической партии РФ. 27 января 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Акционер ЗАО "Совхоз имени Ленина" Нина Солодовникова прокомментировала решение суда в отношении директора предприятия Павла Грудинина, которого обязали выплатить более миллиарда рублей в пользу истцов.
По ее словам, акционеры довольны вердиктом, но из-за продолжительной тяжбы с Грудининым "на радость не осталось эмоций".
"Он столько времени водил нас за нос. С ним судиться — это кошмар какой-то", — заявила в беседе с телеканалом "360" Солодовникова.
При этом истец считает, что Грудинин будет искать способы обойти решение суда и не выплачивать денежную сумму.
"Он ничего не будет выполнять. <…> Это не финал, это точно абсолютно", — высказалась собеседница телеканала.
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Она добавила, что истцы ничего не требуют лично от Грудинина, а хотят, чтобы средства перешли совхозу.
Ранее арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров предприятия к Грудинину и постановил взыскать с него в их пользу один миллиард 66 миллионов 219 тысяч рублей. Ответчик также должен оплатить пошлину в размере 104 тысяч рублей.
По мнению истцов, Ивана, Тамары и Ольги Маркиных, Александра и Дмитрия Ерошкиных и Нины Солодовниковой, совхозу был нанесен ущерб, когда в 2008 году его два земельных участка рыночной стоимостью более миллиарда рублей внесли в уставный капитал компании "ТТ Девелопмент" для оплаты доли в 48 процентов в предприятии номинальной стоимостью 29 миллионов рублей.
Акционеры требовали взыскать с ответчика около 1,1 миллиарда рублей реального ущерба и около миллиарда рублей упущенной выгоды, равной стоимости права на пользование землей, пока она находилась в собственности "ТТ Девелопмент" с 2008 по 2018 год.
Изначально арбитражные суды двух инстанций полностью отклонили иск к Грудинину, иоднако в начале октября этого года кассационная инстанция отправила дело на пересмотр. Как указал судья, не был учтен установленный факт явной неравноценности сделки.
В качестве соистца к процессу присоединилась бывшая супруга Грудинина Ирина, а в качестве третьих лиц — их несовершеннолетние дети Александр и Дарья Грудинины и работник предприятия Александр Федоров.
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Павел ГрудининСовхоз имени ЛенинаПроисшествия
Популярные комментарии
Показное наказание кандидата в президенты.
29 октября, 21:26
kainlepos
4100006
Полностью солидарен
29 октября, 21:30
ЛЛеха
2000009
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