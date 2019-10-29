В "Оппозиционной платформе" считают кнопкодавство уголовным преступлением

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. За неперсональное голосование в Раде должны быть введены не только штрафы, но и уголовная ответственность в случае выявления повторного "кнопкодавства", заявил во вторник депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Волошин.

По его словам, представители "Оппозиционной платформы" в Раде подали соответствующий законопроект о внесении изменений в уголовный кодекс Украины.

"Мы считаем, что депутаты, естественно, всех фракций, но в первую очередь это касается большинства, должны понимать, что если они будут голосовать за своего коллегу, какими бы высокими мотивами это не объяснилось, то должны нести наказание. Все кнопкодавы всех времен "тоже очень хотели, чтобы законопроект был принят", они же не просто от нечего делать кнопки нажимали", – цитирует Волошина сайт "Оппозиционной платформы".

По его словам, представители политсилы считают, что должна быть "максимально суровая ответственность за это, что позволит вернуть доверие к парламенту". "Оппозиционная платформа – За жизнь" считает, что мы не только должны ввести штрафные санкции, но и, в случае рецидива, таких людей осуждать на два года условно. Мы считаем, что это действительно полноценное преступление", – добавил оппозиционный депутат.

Парламент Украины на заседании во вторник принял в первом чтении законопроект относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Верховной рады, которым предлагается ввести штрафы за неперсональное голосование. Такое решение поддержали 287 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен пройти второе чтение.

Парламент Украины в начале сентября направил президентский законопроект о внесении изменений в конституцию в части лишении депутатов мандатов за прогулы и неперсональное голосование на экспертизу в Конституционный суд (КС) страны.