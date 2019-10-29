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РИА Новости

Украинца, позвонившего в скорую 47 тысяч раз, отправили в психбольницу

22:17 29.10.2019 (обновлено: 04:46 30.10.2019)
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© РИА Новости / СтрингерАвтомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 29 окт - РИА Новости. Жителя Краматорска Донецкой области Украины, который позвонил в скорую помощь 47 тысяч раз за четыре месяца, поместили в психиатрическую больницу, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры области.
"Телефонный хулиган, который совершил почти 47 тысяч безосновательных звонков на номер "103", помещен в психиатрическую больницу", - сообщила пресс-служба в Facebook.
Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство Краматорской местной прокуратуры по применению принудительных мер медицинского характера к мужчине, чьи умышленные противоправные действия привели к временному нарушению деятельности станции скорой медицинской помощи города Краматорска.
"В ходе досудебного расследования… установлено, что в период времени с 1 октября 2018 по 12 февраля 2019 года, в течение 104 дней, 30-летний житель Краматорска, к которому в феврале 2015 применены судом принудительные меры медхарактера за кражу и легкое телесное повреждение, совершил со своего мобильного телефона 46 968 звонков на номер "103", - отметили в прокуратуре.
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Пресс-служба сообщает, что в течение каждых суток злоумышленник звонил в скорую помощь от ста до тысячи раз, не только отвлекая фельдшеров от профессиональной деятельности, "но и выражая в их адрес грубые циничные оскорбления".
"Так называемым "рекордом" вызывающего поведения мужчины стал 1618-разовый дозвон на номер "103", совершенный 25 января 2019", - отметила пресс-служба.
По решению суда мужчина госпитализирован в психиатрическое учреждение.
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