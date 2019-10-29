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РИА Новости

Шойгу проведет в Баку заседание совета министров обороны стран СНГ

21:11 29.10.2019 (обновлено: 22:05 29.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу на V Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на V Международном военно-техническом форуме Армия-2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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БАКУ, 29 окт - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Азербайджан, где в среду в Баку под его председательством состоится заседание Совета министров обороны государств-участников СНГ.
"На заседании будет рассмотрен комплекс вопросов взаимодействия в области обороны и военной безопасности", - сообщила журналистам во вторник пресс-секретарь министра обороны РФ Россияна Марковская.
По её словам, "намечено подвести итоги взаимодействия в военной сфере в 2019 году, а также рассмотреть проект концепции военного сотрудничества государств-участников СНГ до 2025 года".
"Будут приняты решения в области топографического, метрологического, информационного обеспечения военной деятельности и других сферах", - сказала Марковская.
"Также планируется согласовать совместные мероприятия на 2020 год и проанализировать ход подготовки знаковому событию совместной истории государств-участников СНГ - 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", - сказала Марковская.
Она сообщила, что в заседании примут участие делегации военных ведомств Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.
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