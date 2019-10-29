В ЕР сочли преждевременным введение обязательного ЕГЭ по иностранному языку

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. "Единая Россия" считает преждевременным введение в РФ обязательного ЕГЭ по иностранному языку с 2022 года, поскольку в российских школах сегодня не хватает квалифицированных педагогов, и у большинства учеников нет возможности хорошо освоить языки, заявила координатор партпроекта ЕР "Новая школа", депутат Госдумы Алена Аршинова.
Ранее межрегиональное общественное движение "Национальный родительский комитет по поддержке семьи и развитию социальных инициатив" обратилось в Минпросвещения с просьбой не вводить обязательные ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.
"Знание иностранного языка ребятам необходимо, и решение об обязательном экзамене по иностранному языку обоснованно. Между тем, родители и педагоги сообщают о весьма тревожной ситуации с изучением иностранных языков в школах страны. Ощущается дефицит кадров учителей иностранного языка и соответственно дефицит знаний по этому предмету у обучающихся. Устарели образовательные программы подготовки учителей иностранного языка, поэтому наблюдается дефицит знаний и у педагогов. В итоге обучающийся с таким уровнем знаний по иностранному языку, очевидно, не сможет рассчитывать на успешные результаты ЕГЭ и рискует не получить аттестат", - цитирует пресс-служба ЕР слова Аршиновой.
Аршинова рассказала, что в ЕР поступает много тревожных сигналов о том, что система образования не готова к введению обязательного ЕГЭ по иностранному языку. По ее словам, родители и эксперты стали требовать "отменить или, по крайней мере, перенести" обязательный ЕГЭ по языкам. Депутат добавила, что в ближайшее время в рамках партпроекта "Новая школа" в регионах РФ будут проведены обсуждения этого вопроса с привлечением родителей и экспертов. Затем предполагается обобщить итоги обсуждений на федеральном уровне.
Координатор партпроекта ЕР напомнила, что в июне 2018 года "Новая школа" подготовила и направила в адрес профильного вице-премьера предложения по проведению "комплексной подготовительной работы по переходу на обязательный экзамен по иностранному языку". Однако, по ее словам, предложения не были реализованы.
Ранее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов сообщил, что обязательный ЕГЭ по иностранному языку будет введен в 2022 году, задания уже разрабатываются. Министр просвещения Ольга Васильева ранее заявляла, что в 2020 году планируется ввести пилот в 19 регионах РФ. В феврале Васильева заявляла о необходимости экзамена по отечественной истории.
28 октября, 11:53Навигатор абитуриентаФИПИ: ЕГЭ по литературе в 2020 году не изменят