В ЕР сочли преждевременным введение обязательного ЕГЭ по иностранному языку

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. "Единая Россия" считает преждевременным введение в РФ обязательного ЕГЭ по иностранному языку с 2022 года, поскольку в российских школах сегодня не хватает квалифицированных педагогов, и у большинства учеников нет возможности хорошо освоить языки, заявила координатор партпроекта ЕР "Новая школа", депутат Госдумы Алена Аршинова.

Ранее межрегиональное общественное движение "Национальный родительский комитет по поддержке семьи и развитию социальных инициатив" обратилось в Минпросвещения с просьбой не вводить обязательные ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.

"Знание иностранного языка ребятам необходимо, и решение об обязательном экзамене по иностранному языку обоснованно. Между тем, родители и педагоги сообщают о весьма тревожной ситуации с изучением иностранных языков в школах страны. Ощущается дефицит кадров учителей иностранного языка и соответственно дефицит знаний по этому предмету у обучающихся. Устарели образовательные программы подготовки учителей иностранного языка, поэтому наблюдается дефицит знаний и у педагогов. В итоге обучающийся с таким уровнем знаний по иностранному языку, очевидно, не сможет рассчитывать на успешные результаты ЕГЭ и рискует не получить аттестат", - цитирует пресс-служба ЕР слова Аршиновой.

Аршинова рассказала, что в ЕР поступает много тревожных сигналов о том, что система образования не готова к введению обязательного ЕГЭ по иностранному языку. По ее словам, родители и эксперты стали требовать "отменить или, по крайней мере, перенести" обязательный ЕГЭ по языкам. Депутат добавила, что в ближайшее время в рамках партпроекта "Новая школа" в регионах РФ будут проведены обсуждения этого вопроса с привлечением родителей и экспертов. Затем предполагается обобщить итоги обсуждений на федеральном уровне.

Координатор партпроекта ЕР напомнила, что в июне 2018 года "Новая школа" подготовила и направила в адрес профильного вице-премьера предложения по проведению "комплексной подготовительной работы по переходу на обязательный экзамен по иностранному языку". Однако, по ее словам, предложения не были реализованы.