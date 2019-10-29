Британка родила ребенка через десять недель после того, как отошли воды

Муж сразу отвез Лорен в больницу. Супруги приготовились к преждевременным родам, но врачи решили не торопиться. Осмотрев Лорен, медики нашли преждевременный разрыв плодных оболочек, из-за чего воды и отошли. Такие случаи бывают всего у трех процентов беременных. Роженицу убедили, что ничего страшного не произошло, и выписали из больницы через три дня при условии, что она будет дважды в неделю приезжать на осмотр.