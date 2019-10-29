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РИА Новости

Россия не получала подтверждения об уничтожении аль-Багдади

18:45 29.10.2019 (обновлено: 20:32 29.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Москва пока не располагает официальным подтверждением ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, у нас нет подтверждения", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.
Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что военные США ликвидировали аль-Багдади в Сирии. Позже официальный представитель МО России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что у РФ нет достоверной информации о проведении американскими военнослужащими операции по очередному "уничтожению" аль-Багдади.
* террористическая организация, запрещенная в России
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28 октября, 20:18Война в Сирии
США заявили, что избавились от тела аль-Багдади
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