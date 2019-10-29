Россия не получала подтверждения об уничтожении аль-Багдади

"Нет, у нас нет подтверждения", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что военные США ликвидировали аль-Багдади в Сирии. Позже официальный представитель МО России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что у РФ нет достоверной информации о проведении американскими военнослужащими операции по очередному "уничтожению" аль-Багдади.