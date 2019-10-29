"Петербургский метрополитен" оценил идею об установке фандоматов в метро

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт — РИА Новости. Идею об установке фандоматов в метро, в которые можно будет сдавать бутылки и пополнять в обмен свою транспортную карту или получать баллы на оплату парковки, будет сложно реализовать из-за требований транспортной безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен".

Ранее в пресс-службе Минтранса РФ сообщили РИА Новости, что ведомство совместно с Минприроды, Минпромом, Российским экологическим оператором, ФНС, Росприроднадзором, Роспотребнадзором, ОАО "РЖД", а также субъектами, в которых есть метрополитены, прорабатывает установку фандоматов на объектах транспортной инфраструктуры с зачислением бонусов по возмещению части стоимости проезда. Можно будет сдавать пластиковые и стеклянные бутылки, а также алюминиевые банки и пополнять в обмен свою транспортную карту или получать баллы на оплату парковки.