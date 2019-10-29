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РИА Новости

"Петербургский метрополитен" оценил идею об установке фандоматов в метро

18:30 29.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкУстановка фандоматов по сбору пластиковой и алюминиевой тары
Установка фандоматов по сбору пластиковой и алюминиевой тары
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт — РИА Новости. Идею об установке фандоматов в метро, в которые можно будет сдавать бутылки и пополнять в обмен свою транспортную карту или получать баллы на оплату парковки, будет сложно реализовать из-за требований транспортной безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен".
Ранее в пресс-службе Минтранса РФ сообщили РИА Новости, что ведомство совместно с Минприроды, Минпромом, Российским экологическим оператором, ФНС, Росприроднадзором, Роспотребнадзором, ОАО "РЖД", а также субъектами, в которых есть метрополитены, прорабатывает установку фандоматов на объектах транспортной инфраструктуры с зачислением бонусов по возмещению части стоимости проезда. Можно будет сдавать пластиковые и стеклянные бутылки, а также алюминиевые банки и пополнять в обмен свою транспортную карту или получать баллы на оплату парковки.
Буква М у входа на станцию московского метро
28 октября, 15:52РИА Новости
В Мосгордуме поддержали идею установки фандоматов в метро
"Идею установки фандоматов в метро будет сложно реализовать из-за требований безопасности. По требованию транспортной безопасности даже урн на станциях нет", - отметили в пресс-службе метрополитена.
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ГУП "Петербургский метрополитен"РоссияСанкт-ПетербургОбщество
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