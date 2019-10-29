В Минкомсвязи выступили против субсидий операторам в рамках "пакета Яровой"

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Минкомсвязь РФ не поддерживает предложения операторов связи о государственном субсидировании при закупках специального оборудования в рамках так называемого "пакета Яровой" за счет экономии средств бюджета, образовавшейся в результате аукционов по подключению к интернету социально значимых объектов (СЗО), сообщил РИА Новости пресс-секретарь министерства Евгений Новиков.
19 марта, 15:22РИА НовостиВ МТС снизили оценку затрат на "пакет Яровой"
Ранее крупнейшие российские операторы связи - "Ростелеком", МТС, "Мегафон" и "Вымпелком" - направили в Минкомсвязь и Минпромторг письмо, в котором предложили подготовить постановление правительства РФ об утверждении правил предоставлении из бюджета РФ субсидий российским банкам и лизинговым компаниям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным операторам связи на покупку оборудования по "пакету Яровой".
В качестве возможного источника финансирования такой субсидии операторы считают целесообразным рассмотреть средства, сэкономленные бюджетом в ходе торгов при выборе подрядчиков реализации федеральных проектов. Авторы письма ссылаются на федеральный проект "Информационная инфраструктура" нацпрограммы "Цифровая экономика", которым предусмотрено, в том числе, льготное кредитование покупателей телекоммуникационного и кабельного оборудования российского происхождения.
"Предложение операторов считаем неоправданным, так как то, что они предлагают, не имеет отношения к нацпрограмме "Цифровая экономика", - сказал пресс-секретарь Минкомсвязи. "Экономия от аукционов по подключению социально значимых объектов (в ходе которых были сэкономлены средства бюджета – ред.) может тратиться только на цели нацпрограммы, а субсидии операторам на системы хранения информации программой не предусмотрены", - добавил Новиков.
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В пресс-службе Минпромторга отметили лишь, что пока письмо операторов в профильный департамент министерства не поступило.
Пакет антитеррористических законов (так называемый "пакет Яровой"), вступивший в силу с 1 октября 2018 года, в том числе, обязывает операторов связи и интернет-компании хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. Это требует от операторов существенных затрат на закупку оборудования. Так, МТС оценивал их в 50 миллиардов рублей за пять лет, "Вымпелком" - 45 миллиардов рублей, "Мегафон" - 40 миллиардов рублей. С 1 июля 2018 года операторы обязаны хранить голосовой трафик и текстовые сообщения пользователей в течение 6 месяцев, а с 1 октября - интернет-трафик пользователей в течение 30 суток, а далее в течение 5 лет наращивать емкости для хранения на 15% ежегодно.