В Минкомсвязи выступили против субсидий операторам в рамках "пакета Яровой"

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Минкомсвязь РФ не поддерживает предложения операторов связи о государственном субсидировании при закупках специального оборудования в рамках так называемого "пакета Яровой" за счет экономии средств бюджета, образовавшейся в результате аукционов по подключению к интернету социально значимых объектов (СЗО), сообщил РИА Новости пресс-секретарь министерства Евгений Новиков.

Ранее крупнейшие российские операторы связи - "Ростелеком", МТС, "Мегафон" и "Вымпелком" - направили в Минкомсвязь и Минпромторг письмо, в котором предложили подготовить постановление правительства РФ об утверждении правил предоставлении из бюджета РФ субсидий российским банкам и лизинговым компаниям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным операторам связи на покупку оборудования по "пакету Яровой".

В качестве возможного источника финансирования такой субсидии операторы считают целесообразным рассмотреть средства, сэкономленные бюджетом в ходе торгов при выборе подрядчиков реализации федеральных проектов. Авторы письма ссылаются на федеральный проект "Информационная инфраструктура" нацпрограммы "Цифровая экономика", которым предусмотрено, в том числе, льготное кредитование покупателей телекоммуникационного и кабельного оборудования российского происхождения.

"Предложение операторов считаем неоправданным, так как то, что они предлагают, не имеет отношения к нацпрограмме "Цифровая экономика", - сказал пресс-секретарь Минкомсвязи. "Экономия от аукционов по подключению социально значимых объектов (в ходе которых были сэкономлены средства бюджета – ред.) может тратиться только на цели нацпрограммы, а субсидии операторам на системы хранения информации программой не предусмотрены", - добавил Новиков.

В пресс-службе Минпромторга отметили лишь, что пока письмо операторов в профильный департамент министерства не поступило.