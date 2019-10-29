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РИА Новости

Министры обороны России и Армении подписали в Ереване план сотрудничества

16:50 29.10.2019 (обновлено: 17:50 29.10.2019)
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Армении Давид Тоноян во время встречи в Ереване
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Армении Давид Тоноян во время встречи в Ереване
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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ЕРЕВАН, 29 окт - РИА Новости. План сотрудничества между оборонными ведомствами России и Армении подписан во вторник в Ереване.
Документ утвердили министры обороны: России - Сергей Шойгу и Армении - Давид Тоноян.
Главы военных ведомств двух стран утвердили план сотрудничества после переговоров, на которых Шойгу отметил, в частности, что совместная работа идёт успешно, в том числе на международных площадках, включая партнёров, вовлечённых в орбиту Договора о коллективной безопасности.
"Это и совместные учения, которые проходят на разных полигонах и в разное время, но, тем не менее, посвящены одному - чтобы наши войска были более слаженными, чтобы наши командиры понимали друг друга лучше", - сказал министр обороны России.
Он также отметил "нарастающие объёмы учебных программ". "У нас на сегодняшний день достаточно большое количество офицеров Вооружённых сил Армении, учащихся в российских военных академиях, и предполагается увеличение этого количества", - сказал Шойгу.
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1 октября, 06:20РИА Новости
Межгосударственные отношения России и Армении
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Давид ТоноянМинистерство обороны РФСергей ШойгуРоссияАрменияБезопасностьВ мире
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