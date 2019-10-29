Матвиенко заявила, что многому научилась у Примакова

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что многому научилась у советского и российского государственного деятеля Евгения Примакова, который был для нее моральным авторитетом.
Матвиенко принимала участие в торжественном открытии памятника Примакову в Москве во вторник.
"Я благодарна судьбе, что у меня была возможность работать под руководством Евгения Максимовича, что могу считать его своим учителем. Я очень многому у него научилась. Для меня главное - это такая эталонная личность, это моральный авторитет для меня. Это был человек исключительного достоинства, чести, человек, который так любил свою страну, что он проявлял стальную волю в тех ситуациях, которые от него этого требовали", - сказала Матвиенко в эфире телеканала "Россия-24".
Она также отметила замечательные личные качества Примакова.
Памятник представляет собой архитектурно-скульптурный комплекс, состоящий из четырех каменных элементов, выполненных из того же материала, что и здание МИД. Центральной частью композиции является бронзовая фигура Примакова.
В церемонии открытия также принимали участие президент России Владимир Путин, вдова Евгения Примакова, его внук, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, руководитель аппарата правительства Российской Федерации Константин Чуйченко, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, глава СВР Сергей Нарышкин, мэр Москвы Сергей Собянин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский.