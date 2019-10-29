Матвиенко заявила, что многому научилась у Примакова

"Я благодарна судьбе, что у меня была возможность работать под руководством Евгения Максимовича, что могу считать его своим учителем. Я очень многому у него научилась. Для меня главное - это такая эталонная личность, это моральный авторитет для меня. Это был человек исключительного достоинства, чести, человек, который так любил свою страну, что он проявлял стальную волю в тех ситуациях, которые от него этого требовали", - сказала Матвиенко в эфире телеканала "Россия-24".