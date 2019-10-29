ЕРЕВАН, 29 окт - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу отметил нарастающие темпы взаимодействия Москвы и Еревана и предложил утвердить план двустороннего военного сотрудничества на следующий год.
"Планируем продолжать наше взаимодействие так же интенсивно, не снижая набранных темпов. В этих целях подготовлен проект плана двустороннего военного сотрудничества на 2020 год, включающий более 60 совместных мероприятий. Предлагаю сегодня его утвердить", - сказал Шойгу во вторник на переговорах с министром обороны Армении Давидом Тонояном.
Министр отметил, что Россия и Армения успешно сотрудничают "не только в двустороннем формате, но и в рамках международных структур, в первую очередь ОДКБ".
"В текущем году наши воинские контингенты совместно решали учебно-боевые задачи в ходе оперативно-стратегического учения ОДКБ "Боевое братство - 2019", которое проводилось на территории России, Белоруссии и Таджикистана", - сказал министр.
Он также отметил, что Россия продолжает готовить для Армении высококвалифицированные военные кадры.
"В настоящее время в 25 вузах Минобороны России учатся 248 армянских военнослужащих", - сказал Шойгу.