Шойгу отметил нарастающие темпы взаимодействия Москвы и Еревана

"Планируем продолжать наше взаимодействие так же интенсивно, не снижая набранных темпов. В этих целях подготовлен проект плана двустороннего военного сотрудничества на 2020 год, включающий более 60 совместных мероприятий. Предлагаю сегодня его утвердить", - сказал Шойгу во вторник на переговорах с министром обороны Армении Давидом Тонояном.