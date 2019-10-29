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РИА Новости

Шойгу отметил нарастающие темпы взаимодействия Москвы и Еревана

15:53 29.10.2019 (обновлено: 17:34 29.10.2019)
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи с министром обороны Армении Давидом Тонояном в Ереване
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи с министром обороны Армении Давидом Тонояном в Ереване
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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ЕРЕВАН, 29 окт - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу отметил нарастающие темпы взаимодействия Москвы и Еревана и предложил утвердить план двустороннего военного сотрудничества на следующий год.

"Планируем продолжать наше взаимодействие так же интенсивно, не снижая набранных темпов. В этих целях подготовлен проект плана двустороннего военного сотрудничества на 2020 год, включающий более 60 совместных мероприятий. Предлагаю сегодня его утвердить", - сказал Шойгу во вторник на переговорах с министром обороны Армении Давидом Тонояном.

Министр отметил, что Россия и Армения успешно сотрудничают "не только в двустороннем формате, но и в рамках международных структур, в первую очередь ОДКБ".
"В текущем году наши воинские контингенты совместно решали учебно-боевые задачи в ходе оперативно-стратегического учения ОДКБ "Боевое братство - 2019", которое проводилось на территории России, Белоруссии и Таджикистана", - сказал министр.
Он также отметил, что Россия продолжает готовить для Армении высококвалифицированные военные кадры.
"В настоящее время в 25 вузах Минобороны России учатся 248 армянских военнослужащих", - сказал Шойгу.
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Министерство обороны РоссииДавид ТоноянСергей ШойгуБезопасностьВ мире
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