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РИА Новости

В комитете Госдумы поддержали идею о покупке автомобиля на маткапитал

15:52 29.10.2019
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© Fotolia / davit85Ребенок в автокресле
Ребенок в автокресле
© Fotolia / davit85
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) поддержал идею законопроекта "Справедливой России" о возможности использовать средства маткапитала на покупку отечественного автомобиля, однако усомнился в том, что проект будет поддержан нижней палатой парламента с учетом отрицательного отзыва правительства.
Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов вместе с коллегами во вторник внесли в Госдуму законопроект о расширении направлений использования средств материнского капитала - для покупки автомобиля отечественного производства стоимостью до 1 миллиона рублей. Правительство в своем заключении на законопроект указало, что данную инициативу не поддерживает.
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"Я поддерживаю, считаю, это логично и необходимо вернуться к вопросу поддержки как минимум многодетных семей и семей с детьми-инвалидами. Да, если есть определенные опасения, возможно внести определенные критерии для тех семей, которые будут приобретать этот автомобиль, дав право органам опеки в каких-то особых случаях отказывать", - сказал Нилов, отметив, что партия большинства, как правило, инициативы не поддерживает, если кабмин занимает отрицательную позицию.
Первый зампред фракции "Единая Россия" по законопроектной деятельности Андрей Исаев в свою очередь сообщил, что фракция еще этот вопрос не рассматривала. "Мы рассмотрим и сам законопроект, и аргументы правительства, определимся уже фракцией на следующей неделе", - сказал Исаев РИА Новости.
Нилов также напомнил, что ранее ЛДПР уже предлагала разрешить на средства маткапитала приобретать отечественный автомобиль многодетным семьям. Нилов подчеркнул, что для семей, особенно живущих в сельской местности, автомобиль является не роскошью, а необходимым средством передвижения, которое они могли бы использовать для того, чтобы отвозить детей в детские сады и больницы.
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Ярослав НиловЛДПРСправедливая РоссияГосдума РФОбщество
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