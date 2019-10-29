В комитете Госдумы поддержали идею о покупке автомобиля на маткапитал

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) поддержал идею законопроекта "Справедливой России" о возможности использовать средства маткапитала на покупку отечественного автомобиля, однако усомнился в том, что проект будет поддержан нижней палатой парламента с учетом отрицательного отзыва правительства.

Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов вместе с коллегами во вторник внесли в Госдуму законопроект о расширении направлений использования средств материнского капитала - для покупки автомобиля отечественного производства стоимостью до 1 миллиона рублей. Правительство в своем заключении на законопроект указало, что данную инициативу не поддерживает.

"Я поддерживаю, считаю, это логично и необходимо вернуться к вопросу поддержки как минимум многодетных семей и семей с детьми-инвалидами. Да, если есть определенные опасения, возможно внести определенные критерии для тех семей, которые будут приобретать этот автомобиль, дав право органам опеки в каких-то особых случаях отказывать", - сказал Нилов, отметив, что партия большинства, как правило, инициативы не поддерживает, если кабмин занимает отрицательную позицию.

Первый зампред фракции "Единая Россия" по законопроектной деятельности Андрей Исаев в свою очередь сообщил, что фракция еще этот вопрос не рассматривала. "Мы рассмотрим и сам законопроект, и аргументы правительства, определимся уже фракцией на следующей неделе", - сказал Исаев РИА Новости.