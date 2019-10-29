Шойгу остался доволен боеспособностью российской базы в Армении

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на территории 102-й российской военной базы в Гюмри во время визита в Армению

ЕРЕВАН, 29 окт – РИА Новости. Российская военная база в Армении – гарант стабильности на Кавказе, способный совместно с армией республики противостоять угрозам безопасности в регионе, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу по итогам инспекции.

"На территории Армении находится 102-я российская военная база, которая является гарантом стабильности в Кавказском регионе. Сегодня ее проинспектировал. База боеспособна и готова совместно с Вооруженными силами Армении противостоять существующим угрозам безопасности", - сказал Шойгу на переговорах с главой военного ведомства республики Давидом Тонояном.

Армению Шойгу назвал "союзником и ключевым партнером России в Закавказье". Он напомнил, что две страны создали объединенную группировку войск и объединили свои системы ПВО, тесно работают по линии планирования Генштабов.