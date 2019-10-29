Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-29T18:09Z
https://ria.ru/20191029/1560358920.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156036/69/1560366921_0:0:2724:1533_1036x0_80_0_0_15af6f826f2d3cc3153b934547e93b40.jpg
РИА Новости

Шойгу остался доволен боеспособностью российской базы в Армении

15:47 29.10.2019 (обновлено: 18:09 29.10.2019)
498
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу на территории 102-й российской военной базы в Гюмри во время визита в Армению
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на территории 102-й российской военной базы в Гюмри во время визита в Армению
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
ЕРЕВАН, 29 окт – РИА Новости. Российская военная база в Армении – гарант стабильности на Кавказе, способный совместно с армией республики противостоять угрозам безопасности в регионе, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу по итогам инспекции.
"На территории Армении находится 102-я российская военная база, которая является гарантом стабильности в Кавказском регионе. Сегодня ее проинспектировал. База боеспособна и готова совместно с Вооруженными силами Армении противостоять существующим угрозам безопасности", - сказал Шойгу на переговорах с главой военного ведомства республики Давидом Тонояном.
Армению Шойгу назвал "союзником и ключевым партнером России в Закавказье". Он напомнил, что две страны создали объединенную группировку войск и объединили свои системы ПВО, тесно работают по линии планирования Генштабов.
В ходе визита в Армению Шойгу встретился с премьером Николом Пашиняном и министром обороны Давидом Тонояном, обсудив "дальнейшее укрепление совместной безопасности". Детали не уточняются.
Сергей Шойгу
22 октября, 21:07Война в Сирии
Шойгу оценил потребность в дополнительных силах для патрулирования в Сирии
1810001
Обсудить 0
Сергей ШойгуРоссияАрменияБезопасность
Рекомендуем
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Армении Давид Тоноян во время встречи в Ереване
Министры обороны России и Армении подписали в Ереване план сотрудничества
Волонтеры во время поиска пропавших в Уфе мужчины с детьми
В Уфе нашли автомобиль мужчины, пропавшего с двумя детьми
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье
Международный музыкальный фестиваль ЖАРА. День четвертый
Зрители ушли с "пьяного" концерта Наргиз в Уссурийске
Мясо
Ученые назвали самый вредный продукт для здоровья человека
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
Вид на город Ереван
Армения может стать "мостом" между ЕС и ЕАЭС, считают эксперты
Истребитель F-16 ВВС Бельгии и Су-35 ВКС России
Летчики НАТО похвастались, что сопровождали "мощный Су-35"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи с министром обороны Армении Давидом Тонояном в Ереване
Шойгу отметил нарастающие темпы взаимодействия Москвы и Еревана
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Швейцарию
Лавров оценил планы США "защищать нефтяные месторождения" в Сирии
Здание Конгресса США в Вашингтоне
В Армении приветствовали решение конгрессменов в США признать геноцид армян
Чашка кофе
Ученые рассказали о пользе регулярного употребления кофе
Драка в детском садике № 236 города Ярославля. Стоп-кадр видео
Воспитателя детсада в Ярославле, где избили ребенка, отстранили от работы
Врач кабинета МРТ
Врач назвала первые признаки инсульта
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Трамп назвал Зеленского "новым президентом России"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:13ГЛОНАСС не будут модернизировать для полетов к Луне
08:11Россия развернула РЛС "Подсолнух" на Дальнем Востоке и Балтике
08:11В Москве ожидается снег и температура около нуля
08:07Источник сообщил о конфликте перед ЧП в воинской части в Забайкалье
07:57В Токио рассказали, сколько раз поднимали истребители из-за самолетов из РФ
07:52В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:40Южная Корея завершила разработку нового морского радара
07:28В Тихом океане нашли обломки авианосца, потопленного японскими камикадзе
07:17В Тайване одобрили проект о финансировании покупки 66 истребителей у США
07:04В Таиланде тело убитой миллионерши нашли залитым в бетон в ее холодильнике
07:00Опубликовано видео пуска ракеты "Булава" подлодкой "Князь Владимир"
06:58В Чите медведь забрался на торговую базу
06:50Американские конгрессмены-демократы призвали госдеп продлить СНВ-3
06:34Число погибших из-за ливневых дождей в Японии выросло до 12 человек
06:29В Тулуне кровля, сорванная ветром с пятиэтажки, повредила восемь машин
06:06В Мексике приняли поправки, позволяющие судить президента за коррупцию
06:06Названы самые популярные черноморские курорты России для отдыха в ноябре
05:46Юлия Михалкова объявила об уходе из "Уральских пельменей"
05:39Суд приостановил решение о передаче конгрессу США полного доклада Мюллера
05:32Школьника из Хабаровска наградят за спасение товарища, упавшего в колодец
Лента новостейМолния