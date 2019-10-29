Медведчук обвинил Киев в "бесчеловечных социальных экспериментах"

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что Украина – страна с нищим населением как по европейским, так и по мировым меркам.

Ранее кабинет министров Украины утвердил проект госбюджета на 2020 год с прогнозом роста экономики на 3,3%, инфляцией 6% и дефицитом в 2,09% ВВП. Верховная Рада приняла документ в первом чтении. Замглавы ЦБ Украины Дмитрий Сологуб называл этот проект консервативным. При этом он отмечал, что поданный в парламент проект госбюджета еще будет меняться, в том числе его макроэкономические параметры.

"Украина – страна с нищим населением как по европейским, так и по мировым меркам. И в этой ситуации уже новая власть продолжает проводить бесчеловечные социальные эксперименты над собственными гражданами", - приводит слова Медведчука сайт "Оппозиционной платформы" во вторник.

Он отметил, что граждане Украины "массово лишаются права на получение субсидий на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства, а размер субсидий уменьшается".

"Контроль за ценами на социально важные продукты никто не собирается возвращать. Ни административный, ни рыночный, который используется во многих развитых странах. Вовсю разрабатывается новое трудовое законодательство, лишающее наемных работников вообще каких-либо прав", - добавил оппозиционный депутат.

Ранее глава комитета Верховной рады по ЖКХ Андрей Герус заявил, что количество получателей субсидий на Украине нужно сократить. В свою очередь премьер-министр Алексей Гончарук заверил, что кабмин не планирует снижать размер субсидий на оплату коммунальных услуг в 2019 году.