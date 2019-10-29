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РИА Новости

Медведчук обвинил Киев в "бесчеловечных социальных экспериментах"

15:41 29.10.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Виктор Медведчук во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что Украина – страна с нищим населением как по европейским, так и по мировым меркам.
Ранее кабинет министров Украины утвердил проект госбюджета на 2020 год с прогнозом роста экономики на 3,3%, инфляцией 6% и дефицитом в 2,09% ВВП. Верховная Рада приняла документ в первом чтении. Замглавы ЦБ Украины Дмитрий Сологуб называл этот проект консервативным. При этом он отмечал, что поданный в парламент проект госбюджета еще будет меняться, в том числе его макроэкономические параметры.
"Украина – страна с нищим населением как по европейским, так и по мировым меркам. И в этой ситуации уже новая власть продолжает проводить бесчеловечные социальные эксперименты над собственными гражданами", - приводит слова Медведчука сайт "Оппозиционной платформы" во вторник.
Он отметил, что граждане Украины "массово лишаются права на получение субсидий на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства, а размер субсидий уменьшается".
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"Контроль за ценами на социально важные продукты никто не собирается возвращать. Ни административный, ни рыночный, который используется во многих развитых странах. Вовсю разрабатывается новое трудовое законодательство, лишающее наемных работников вообще каких-либо прав", - добавил оппозиционный депутат.
Ранее глава комитета Верховной рады по ЖКХ Андрей Герус заявил, что количество получателей субсидий на Украине нужно сократить. В свою очередь премьер-министр Алексей Гончарук заверил, что кабмин не планирует снижать размер субсидий на оплату коммунальных услуг в 2019 году.
В мае кабинет министров Украины сократил расходы на субвенции для предоставления жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии и газа на 13,5 миллиарда гривен (535 миллионов долларов), при этом на выплату монетизированных субсидий выделено на 8 миллиардов гривен (300 миллионов долларов) меньше, чем в 2018 году - 5,5 миллиарда гривен (218 миллионов долларов).
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