Васильева призвала работодателей способствовать развитию профобразования

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российским работодателям нужно не просто предъявлять свои запросы к системе среднего профессионального образования, а активно участвовать в развитии и поддержке российских колледжей и училищ, заявила министр просвещения Ольга Васильева.
"На сегодняшний день нам нужно гармонизировать запросы российских работодателей, я всегда против, когда в публичном пространстве, говоря о СПО, говорят о "требованиях" российских работодателей - запросы, потому что работодатели должны принимать активнейшее участие наряду с государством в системе развития и поддержки наших СПО", - сказала Васильева на всероссийском форуме Федеральных учебно-методических объединений.
Она уточнила, что система образования работает не по запросам и требованиям работодателей, а по запросам страны.
"А работодатели... должны также заботиться о развитии региона, заботиться о развитии среднего профессионального образования и о тех ребятах, которые придут к ним в скором времени на предприятия", - добавила она.
По мнению министра, перед системой профессионального образования стоят конкретные задачи, которые необходимо решать, объединив усилия государства и работодателей.
"Работодатели должны занимать такое же равное место... без каких либо требований... Я могу точно сказать, так же как и вы, кто из них в какой степени вложился морально, материально, как угодно, в развитие СПО. Вот кто вложился, тот имеет моральное право на взаимодействие и получение результата. Все остальные должны это право заслужить, это мое глубочайшее убеждение", - заявила Васильева.