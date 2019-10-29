Васильева призвала работодателей способствовать развитию профобразования

"Работодатели должны занимать такое же равное место... без каких либо требований... Я могу точно сказать, так же как и вы, кто из них в какой степени вложился морально, материально, как угодно, в развитие СПО. Вот кто вложился, тот имеет моральное право на взаимодействие и получение результата. Все остальные должны это право заслужить, это мое глубочайшее убеждение", - заявила Васильева.