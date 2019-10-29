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РИА Новости

Васильева призвала работодателей способствовать развитию профобразования

15:21 29.10.2019 (обновлено: 15:25 29.10.2019)
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© РИА Новости / ТК "Городской телеканал" / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Ольга Васильева
Министр просвещения РФ Ольга Васильева
© РИА Новости / ТК "Городской телеканал"
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Министр просвещения РФ Ольга Васильева. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российским работодателям нужно не просто предъявлять свои запросы к системе среднего профессионального образования, а активно участвовать в развитии и поддержке российских колледжей и училищ, заявила министр просвещения Ольга Васильева.
"На сегодняшний день нам нужно гармонизировать запросы российских работодателей, я всегда против, когда в публичном пространстве, говоря о СПО, говорят о "требованиях" российских работодателей - запросы, потому что работодатели должны принимать активнейшее участие наряду с государством в системе развития и поддержки наших СПО", - сказала Васильева на всероссийском форуме Федеральных учебно-методических объединений.
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Она уточнила, что система образования работает не по запросам и требованиям работодателей, а по запросам страны.
"А работодатели... должны также заботиться о развитии региона, заботиться о развитии среднего профессионального образования и о тех ребятах, которые придут к ним в скором времени на предприятия", - добавила она.
По мнению министра, перед системой профессионального образования стоят конкретные задачи, которые необходимо решать, объединив усилия государства и работодателей.
"Работодатели должны занимать такое же равное место... без каких либо требований... Я могу точно сказать, так же как и вы, кто из них в какой степени вложился морально, материально, как угодно, в развитие СПО. Вот кто вложился, тот имеет моральное право на взаимодействие и получение результата. Все остальные должны это право заслужить, это мое глубочайшее убеждение", - заявила Васильева.
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