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РИА Новости

В Нижегородском Кремле археологи нашли остатки фуникулера XIX века

15:19 29.10.2019 (обновлено: 15:23 29.10.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкКремлевская стена в Нижнем Новгороде
Кремлевская стена в Нижнем Новгороде
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Фундамент и нижнюю часть стен водонапорной башни, а также чугунные трубы водовода, некогда входивших в состав фуникулера XIX века, обнаружили специалисты Института археологии Российской академии наук при исследованиях на территории Нижегородского кремля, сообщила пресс-служба института.
"Хотя фуникулер был построен в конце XIX века и действовал до 1926 года, никаких чертежей или строительных планов не сохранилось. Найденные остатки водонапорной башни и коммуникаций позволят уточнить данные о конструкции фуникулера и технические детали его работы, известные лишь в общих чертах", — отметил сотрудник Волжской экспедиции Института археологии Алексей Свиридов, слова которого приведены в сообщении.
Исследуя участок возле Часовой башни Нижегородского кремля, археологи вскрыли фундамент и остатки стен водонапорной башни – восьмиугольного сооружения, сложенного из красного кирпича. Также были расчищены чугунные трубы водовода, проложенного от башни к зданию верхней станции Кремлевского элеватора.
Фуникулеры, или элеваторы, появились в Нижнем Новгороде в 1896 году к открытию Всероссийской промышленно-художественной выставки. Тогда было построено два элеватора, которые соединяли между собой трамвайные линии, расположенные на разных по высоте участках города: Верхебазарной и Нижнебазарной. Они были устроены по типу зубчатых канатно-проволочных железных дорог, которые на тот момент уже были хорошо известных в Европе: в этих конструкциях между основными рельсами прокладывался зубчатый рельс, благодаря которому вагон фуникулера удерживался на склоне и не скатывался назад.
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Фуникулеры, построенные в Нижнем Новгороде, работали по принципу перегрузки "верхнего вагона" водяным балластом: перед спуском вагона с волжского откоса в его бак с помощью специально построенной водонапорной башни нагнеталась вода, под тяжестью которой вагон перемещался вниз, на нижнюю станцию, где водяной балласт сбрасывался в колодец. Они проработали до 1927 года — до того момента, когда была построена единая трамвайная сеть, связавшая верхнюю и нижнюю части города.
В 2018 году развитие сети фуникулеров, в том числе воссоздание исторических нижегородских элеваторов, было объявлено одной из задач "Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года". Воссоздание Кремлевского элеватора в его историческом облике на откосе Нижегородского кремля запланировано к 800-летию Нижнего Новгорода, празднование которого состоится в 2021 году.
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Открытия - РИА НаукаРоссийская академия наукНижний Новгород
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