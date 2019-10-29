Ученые уточнили причину одного из крупнейших вымираний на Земле

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Ученые обнаружили в ископаемых спорах папоротников возрастом 201 миллион лет повышенные содержания ртути и многочисленные аномалии строения. Возможно, это стало одной из причин глобального вымирания на рубеже триасового и юрского периодов. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.
Считается, что вулканическая активность в крупных магматических провинциях Земли стала причиной четырех из пяти крупнейших массовых вымираний за последние 500 миллионов лет.
Обычно в качестве основных факторов, провоцировавших биологические кризисы, приводятся выбросы вулканами парниковых газов (СО2 и метана), которые привели к общему потеплению климата на планете, истощению озонового слоя и закислению океана, а также ядовитых галогенорганических соединений и сернистого газа (SO2). Результаты нового исследования показывают, что массовым вымираниям мог способствовать еще один фактор, связанный с вулканической активностью, — повышение концентраций ртути в морской воде и атмосфере.
Ранее геологи уже фиксировали на очень большой территории, простирающейся от Аргентины до Гренландии и от Невады до Австрии, резкое повышение концентраций ртути в морских и наземных отложениях на рубеже триаса и юры — времени, когда с лица Земли исчезли до половины известных видов животных и растений. Теперь ученые решили изучить, насколько проявилось накопление ртути в древних растениях и к чему это привело.
Международная исследовательская группа, возглавляемая Софи Линдстрём (Sofie Lindström) из Геологической службы Дании и Гренландии, изучила ископаемые споры папоротников возрастом 201 миллион лет из отложений Дании и северной Германии и обнаружила в них не только повышенные концентрации ртути, но и многочисленные мутации. По времени эти аномалии совпадают с активизацией вулканизма в самой крупной на Земле Центрально-Атлантической магматической провинции.
Тот факт, что частота проявления аномальных спор в породах коррелирует с содержаниями в них ртути, позволяет ученым заявлять, что мутации были вызваны действием этого токсичного и крайне мутагенного элемента.
На примере папоротников ученые показывают, что выбросы токсичных вулканогенных веществ, таких как ртуть, могли вызвать серьезный экологический стресс и генетические нарушения у растений, являясь одним из проявлений общего кризиса биологических систем в конце триаса.
"Результаты свидетельствуют о том, что массовое вымирание в конце триаса было вызвано не только парниковыми газами вулканов, вызывающими глобальные изменения климата, но и выделяющимися токсинами, такими как ртуть, — приводит слова Софи Линдстрём пресс-служба Орхусского университета в Дании".
"При взгляде на споры папоротника в отложениях было очевидно, что на эти растения негативно повлияли концентрации ртути. Поскольку ртуть накапливается в пищевой цепи, представляется вероятным, что и другие биологические виды также пострадали", — говорит специалист.
Ученые отмечают, что массовые вымирания представляют собой очень сложные события, в которых переплетаются многочисленные причинно-следственные связи. Никто не говорит, что выделяемые вулканами пары ртути стали главным фактором гибели многих биологических видов, но роль его также надо учитывать.
Ранее один из соавторов исследования профессор Хамед Саней (Hamed Sanei) из Орхусского университета уже писал о наличии повышенных содержаний ртути вулканогенного происхождения в отложениях периода самого крупного в истории Земли пермского массового вымирания.