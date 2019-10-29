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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали сообщения о разведении сил в Золотом

15:15 29.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредставитель народной милиции ЛНР запускает белую сигнальную ракету в поселке Золотое
Представитель народной милиции ЛНР запускает белую сигнальную ракету в поселке Золотое
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Константин Затулин прокомментировал заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко о начале процесса разведения сил в поселке Золотое в Луганской области. Его слова передает RT.
Парламентарий поддержал разведение сил в Донбассе.
"Важно, чтобы Украина выполняла свои обещания. Но на пути выполнения договоренностей еще очень много подводных камней", – отметил Затулин.
Депутат выразил мнение, что разведение сил покажет, "существует ли еще на Украине официальная власть".
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Ранее Пристайко сообщил, что во вторник начался процесс разведения сил между украинскими силовиками и ополченцами в Золотом, на очереди – Петровское.
Договоренность возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого была достигнута на встрече контактной группы в Минске 1 октября. Начать отвод сил стороны должны были 9 октября. ДНР и ЛНР в течение трех дней подтверждали готовность начать процесс, однако ответа со стороны украинских силовиков так и не последовало.
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Ситуация в ДНР и ЛНРВадим ПристайкоМИД УкраиныГосдума РФКонстантин Затулин
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