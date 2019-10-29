Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста

КИЕВ, 29 окт - РИА Новости. Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629".
Ранее Зеленский прибыл на участок разведения сил в Золотом. Видео, на котором он на повышенных тонах говорит добровольцу "Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то" вызвало широкий резонанс в обществе.
Протестующие перед зданием, где проходит форум, развернули два зеленых баннера. "На одном из них написано: "Мне 42-й год, я же не лох, я президент этой страны!" Еще на одном: "После отвода грады долетят сюда!", - пишет издание.
Отмечается, что на акции также замечен и лидер мариупольской ячейки "Нацкорпуса" (создан на базе националистического батальона "Азов", против участников которого в РФ возбуждены уголовные дела) Антон Требухов.