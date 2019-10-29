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РИА Новости
Туризм

Друг туристки, оштрафованной из-за бикини на Боракае, объяснил ее поведение

23:25 29.10.2019
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© Depositphotos / SubbotinaМужчина и женщина
Мужчина и женщина
© Depositphotos / Subbotina
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Друг туристки из Тайваня, которую оштрафовали на острове Боракай за откровенное бикини, попросил пользователей социальных сетей прекратить ее преследовать, сообщает News.yahoo со ссылкой на тайваньские СМИ.
Тайванец рассказал, что он и его подруга впервые увидели очень откровенный купальник в магазине, когда прибыли на остров. Турист заключил пари со своей спутницей, детали которого не раскрываются. В случае проигрыша путешественница должна была выйти в этом бикини на улицу. Ей не повезло.
Сначала пара пошла к бассейну, но оттуда их попросил уйти сотрудник гостиницы. Затем туристы отправились на пляж, где, без их ведома, другие отдыхающие и местные жители начали фотографировать жительницу Тайваня и распространять снимки в соцсетях.
Изображение привлекло внимание правоохранительных органов, гостей острова обнаружили в отеле и доставили в участок.
Туристку оштрафовали за "эротические и непристойные" фотографии, о которых, по словам ее друга, пара узнала только в полиции.
"Мы не делали и не распространяли снимки, но нас оштрафовали, — сказал тайванец. — Если поход на пляж в этом купальнике считается нарушением закона, то почему такое бикини продается в местном магазине?".
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На Филиппинах туристку оштрафовали за фотографии в микробикини
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