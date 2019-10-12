На Филиппинах туристку оштрафовали за фотографии в микробикини

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. На филиппинском острове Боракай туристку из Тайваня оштрафовали на 50 долларов за слишком открытое бикини, сообщает The Sun.
Путешественница находилась на пляже в откровенном бикини, похожем на тонкий шнурок. С ней был ее друг. В отеле туристов предупредили, что такая одежда неуместна, но гостья объяснила, что это "вид искусства", и отказалась менять купальник.
Несколько снимков путешественницы попали в Сеть.
И хотя на пляжах Филиппин нет законов, запрещающих носить слишком открытую одежду, полиция оштрафовала отдыхающую на две с половиной тысячи филиппинских песо (примерно 50 долларов) за "эротические и непристойные фотографии".