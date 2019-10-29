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РИА Новости

Впавшую в кому в Турции россиянку отвезут в НИИ скорой помощи в Петербурге

13:19 29.10.2019 (обновлено: 14:22 29.10.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Автомобили скорой помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт - РИА Новости. Жительницу Санкт-Петербурга, которая попала в больницу, будучи на отдыхе в Турции, сегодня перевезут в северную столицу и направят в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.
Ранее ряд СМИ и пользователей социальных сетей сообщил о тяжелом состоянии жительницы Петербурга Киры Шиловской, у которой случился инсульт, когда она отдыхала в Турции вместе с четырехлетней дочерью и матерью. Представитель городского комитета по здравоохранению сообщала РИА Новости, что специалисты ведомства находятся в контакте с лечащим врачом и родственниками женщины, а ее транспортировка в Петербург ожидается во вторник. Подруга и коллега женщины сообщила РИА Новости, что самолет, на борту которого находится Шиловская, уже вылетел в Петербург.
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"Петербурженка, попавшая в больницу на отдыхе в Анталье (Турция), остается в стабильно тяжелом состоянии. Сегодня спецбортом санавиации она будет доставлена в Санкт-Петербург. Специалисты НИИ скорой помощи имени Джанелидзе окажут ей всю необходимую медицинскую помощь", - написала Митянина в своем Twitter.
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