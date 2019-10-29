МИД Украины: Зеленский готов к встрече с Путиным в "нормандском формате"

КИЕВ, 29 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что президент Владимир Зеленский готов к встрече с главой российского государства Владимиром Путиным в "нормандском формате" (Франция, Германия, РФ и Украина).

Ранее Пристайко заявил, что саммит в "нормандском формате" по урегулированию в Донбассе может состояться в середине ноября в Париже.

Отвечая на вопрос журналистов о том, готов ли Зеленсий к встрече с Путиным, Пристайко заявил: "Я думаю, что да".

"Они говорили по телефону три раза. Я уверен, что он четко понимает, что можно и как можно достичь (на переговорах в "нормандском формате" – ред.)", - сказал глава МИД, трансляцию вел телеканал "Громадське ТВ" ("Общественное телевидение").

При этом Пристайко не ответил, была ли жесткой позиция Зеленского во время телефонных разговоров двух президентов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что сроков проведения "нормандского саммита" пока нет и быть не может, формат испытывает трудности из-за отхода одной из сторон от минских соглашений.