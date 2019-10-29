Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-29T13:02Z
https://ria.ru/20191029/1560346983.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155980/09/1559800933_0:0:2964:1667_1036x0_80_0_0_79d035f9e2a99887186c2705c44860d4.jpg
РИА Новости

МИД Украины: Зеленский готов к встрече с Путиным в "нормандском формате"

13:02 29.10.2019
526
© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 29 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что президент Владимир Зеленский готов к встрече с главой российского государства Владимиром Путиным в "нормандском формате" (Франция, Германия, РФ и Украина).
Ранее Пристайко заявил, что саммит в "нормандском формате" по урегулированию в Донбассе может состояться в середине ноября в Париже.
Отвечая на вопрос журналистов о том, готов ли Зеленсий к встрече с Путиным, Пристайко заявил: "Я думаю, что да".
"Они говорили по телефону три раза. Я уверен, что он четко понимает, что можно и как можно достичь (на переговорах в "нормандском формате" – ред.)", - сказал глава МИД, трансляцию вел телеканал "Громадське ТВ" ("Общественное телевидение").
При этом Пристайко не ответил, была ли жесткой позиция Зеленского во время телефонных разговоров двух президентов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что сроков проведения "нормандского саммита" пока нет и быть не может, формат испытывает трудности из-за отхода одной из сторон от минских соглашений.
Дмитрий Песков
23 октября, 09:41РИА Новости
Кремль прокомментировал слова Зеленского о встрече "нормандской четверки"
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
3260100
Обсудить 4
Ситуация на УкраинеВадим Пристайко"Нормандская четверка"Владимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраина
Рекомендуем
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
В Киеве заявили, что предварительно дата "нормандской встречи" определена
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
В Киеве призвали привлечь третью силу в случае провала переговоров в Минске
Автомобили наблюдателей ОБСЕ на пропускном пункте в селе Петровское в Донецкой области
Глава МИД Украины назвал сроки начала процесса разведения сил в Петровском
Президент Украины Владимир Зеленский на первом заседании девятого созыва Верховной рады
Зеленский заявил, что Украина стоит на пороге экономического прорыва
Телеведущий Владимир Соловьев
Украинские политологи подрались в студии телеканала "Россия 1"
Военнослужащий ЛНР запускает сигнальную ракету белого цвета
Ополченцы ЛНР готовы к отводу сил в районе Золотого
Наблюдатели ОБСЕ в поселке Золотое Луганской области
Глава МИД Украины заявил о начале разведения сил в Золотом
Бывший президент Украины Петр Порошенко пожимает руки своим сторонникам около здания Государственного бюро расследований Украины
Порошенко хотел стать лидером протестов, считает глава офиса Зеленского
Киев
На Украине завели дело о возможной госизмене экс-замглавы внешней разведки
Националисты на Украине
Националисты в Золотом не нарушают украинских законов, заявил Аваков
Старт отвода сил между ополченцами ЛНР и украинскими силовиками у города Золотое. Стоп-кадр видео
Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста
Никита Потураев
Депутат от "Слуги народа" заявил о попытках сорвать разведение в Золотом
Павел Грудинин
Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей
Спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик отвечает на вопросы журналистов после заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в Минске
Спецпредставитель ОБСЕ подтвердил возобновление отвода сил в Золотом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:45В Сирии обстреляли погранпереход, где находилась колонна военной полиции
15:44В центре Бейрута неизвестные избили демонстрантов и журналистов
15:44МИД предупредил россиян о продлении режима ЧС на Суматре
15:41Медведчук обвинил Киев в "бесчеловечных социальных экспериментах"
15:41Отвод сил станет основанием для "нормандской встречи", заявили в Киеве
15:38Ученые назвали самый вредный продукт для здоровья человека
15:37Диас-Канель: Куба и Россия продвинулись в работе по определенным проектам
15:36Курдская автономная администрация готова возобновить диалог с Дамаском
15:33Четыре мигранта погибли, один пропал без вести у Канарских островов
15:32В правила получения разрешения на автомобильный тюнинг внесли изменения
15:32Взрыв произошел в штабе минобороны Йемена, сообщил источник
15:31В ГП сообщили о сокращении числа преступлений под действием наркотиков
15:29СМИ: главу Черновицкого облсовета подозревают в получении крупной взятки
15:28Контактная группа по Донбассу начала переговоры в Минске
15:28Кадыров передал королю Бахрейна приглашение Путина о визите в Россию
15:26Врач назвала первые признаки инсульта
15:26МИД предупредил россиян о транспортных ограничениях в Турции
15:22Илон Маск предстанет перед судом в США за оскорбление британского дайвера
15:22Лидер ПМР отметил замедление переговоров по приднестровскому урегулированию
15:22Зариф заявил, что Трамп не вправе навязывать Ирану одностороннее соглашение
Лента новостейМолния