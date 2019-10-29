Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-29T12:58Z
https://ria.ru/20191029/1560346607.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152615/01/1526150198_0:300:2500:1706_1036x0_80_0_0_5aa902112e446bae8bef4200b80ff615.jpg
РИА Новости

На Украине завели дело о возможной госизмене экс-замглавы внешней разведки

12:58 29.10.2019
291
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Государственное бюро расследований начало следствие против бывшего первого заместителя главы Службы внешней разведки и экс-начальника управления Службы безопасности Украины в Киеве и области Сергея Семочко, которого подозревают в государственной измене, сообщает во вторник агентство "Украинские новости".
В октябре 2018 года было опубликовано расследование программы "Наши деньги с Денисом Бигусом", в котором журналисты заподозрили Семочко в вымогательстве и получении денег за поставку на Украину американских препаратов для гемодиализа. Также в материале речь шла о том, что семья Семочко владеет имуществом, которое не соответствует их доходам, а родственники замглавы имеют российское гражданство. На основании журналистского расследования Служб безопасности Украины возбудила уголовное дело, затем генеральная прокуратура забрала это дело и передала его в Госбюро расследований.
Дмитрий Медведев во время встречи с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и главой политического совета партии Оппозиционная платформа — За жизнь Виктором Медведчуком
23 марта, 18:13РИА Новости
На Украине в поездке Бойко и Медведчука в Москву увидели признаки госизмены
"В соответствии с постановлением заместителя Генерального прокуратура для осуществления дальнейшего досудебного расследования материалы указанного вами уголовного производства (дела – ред.) направлены в Государственное бюро расследований", - говорится в ответе Службы безопасности Украины на запрос агентства.
По информации агентства, в октябре текущего года Госбюро активизировало расследование дела Семочко. При этом ГБР объединило материалы о госизмене и возможной причастности Семочко к приостановке процедуры госзакупок перитонеального диализа для тяжелобольных пациентов. В середине октября следователи бюро по решению суда также получили доступ к документам, свидетельствующим о вмешательстве управления контрразведывательной защиты экономики СБУ в процедуру госзакупки препаратов для диализа.
Петр Порошенко вызван на допрос в Государственное бюро расследований Украины
22 октября, 18:29РИА Новости
На Украине возбудили дело из-за возможной служебной халатности Порошенко
261000
Обсудить 0
Сергей СемочкоСлужба безопасности УкраиныКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
В Киеве призвали привлечь третью силу в случае провала переговоров в Минске
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
В Киеве заявили, что предварительно дата "нормандской встречи" определена
Президент Украины Владимир Зеленский на первом заседании девятого созыва Верховной рады
Зеленский заявил, что Украина стоит на пороге экономического прорыва
Националисты на Украине
Националисты в Золотом не нарушают украинских законов, заявил Аваков
Бывший президент Украины Петр Порошенко пожимает руки своим сторонникам около здания Государственного бюро расследований Украины
Порошенко хотел стать лидером протестов, считает глава офиса Зеленского
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
МИД Украины: Зеленский готов к встрече с Путиным в "нормандском формате"
Один из четырех противоминных кораблей НАТО входит в порт Одессы
В Одессу прибыли четыре корабля НАТО
Наблюдатели ОБСЕ в поселке Золотое Луганской области
Глава МИД Украины заявил о начале разведения сил в Золотом
Старт отвода сил между ополченцами ЛНР и украинскими силовиками у города Золотое. Стоп-кадр видео
Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого
Киев
У бывшего и действующего депутатов Рады проходят обыски
Телеведущий Владимир Соловьев
Украинские политологи подрались в студии телеканала "Россия 1"
Президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом
Жители Золотого в Донбассе попросили Зеленского вывести националистов
Федеральный Министр экономики и энергетики Федеративной Республики Германия Петер Альтмайер.
Глава Минэкономики Германии упал на конференции в Дортмунде
Военнослужащий ЛНР запускает сигнальную ракету белого цвета
Ополченцы ЛНР готовы к отводу сил в районе Золотого
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:21Васильева призвала работодателей способствовать развитию профобразования
15:19В Нижегородском кремле археологи нашли остатки фуникулера XIX века
15:18Ученые уточнили причину одного из крупнейших вымираний на Земле
15:15В Госдуме прокомментировали сообщения о разведении сил в Золотом
15:13Юнкер ответил на обвинения в алкоголизме
15:11Ополченцы ДНР заявили о готовности к отводу сил у Петровского в Донбассе
15:09В Москве на ВДНХ роботы расскажут страшилки на Хеллоуин
15:08Путин принимает участие в открытие памятника Примакову в Москве
15:07Путин планирует обсудить с Орбаном экономику и международную проблематику
15:06Максим Фадеев рассказал о своем самочувствии после сердечного приступа
15:06Синоптики пообещали москвичам резкое потепление в День народного единства
15:01Депутат от "Слуги народа" заявил о попытках сорвать разведение в Золотом
15:01В Раде призвали Зеленского провести заседание СНБО из-за вспышек дифтерии
14:59Каталонские студенты объявили бессрочную забастовку
14:59На Ямале нашли мужчину, убившего двух женщин и ребенка 19 лет назад
14:58Суд отказался смягчить наказание убившему жену фотографу Лошагину
14:58Украина объявила об учениях с ракетными стрельбами на границе с Крымом
14:58Молдавского олигарха Плахотнюка объявили в международный розыск
14:57Премьер Украины заявил, что Коломойский не влияет на правительство
14:55МИД предупредил россиян о тропическом шторме и ливнях на юге Китая
Лента новостейМолния