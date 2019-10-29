На Украине завели дело о возможной госизмене экс-замглавы внешней разведки

В октябре 2018 года было опубликовано расследование программы "Наши деньги с Денисом Бигусом", в котором журналисты заподозрили Семочко в вымогательстве и получении денег за поставку на Украину американских препаратов для гемодиализа. Также в материале речь шла о том, что семья Семочко владеет имуществом, которое не соответствует их доходам, а родственники замглавы имеют российское гражданство. На основании журналистского расследования Служб безопасности Украины возбудила уголовное дело, затем генеральная прокуратура забрала это дело и передала его в Госбюро расследований.