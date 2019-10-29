На Украине завели дело о возможной госизмене экс-замглавы внешней разведки

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Государственное бюро расследований начало следствие против бывшего первого заместителя главы Службы внешней разведки и экс-начальника управления Службы безопасности Украины в Киеве и области Сергея Семочко, которого подозревают в государственной измене, сообщает во вторник агентство "Украинские новости".
В октябре 2018 года было опубликовано расследование программы "Наши деньги с Денисом Бигусом", в котором журналисты заподозрили Семочко в вымогательстве и получении денег за поставку на Украину американских препаратов для гемодиализа. Также в материале речь шла о том, что семья Семочко владеет имуществом, которое не соответствует их доходам, а родственники замглавы имеют российское гражданство. На основании журналистского расследования Служб безопасности Украины возбудила уголовное дело, затем генеральная прокуратура забрала это дело и передала его в Госбюро расследований.
"В соответствии с постановлением заместителя Генерального прокуратура для осуществления дальнейшего досудебного расследования материалы указанного вами уголовного производства (дела – ред.) направлены в Государственное бюро расследований", - говорится в ответе Службы безопасности Украины на запрос агентства.
По информации агентства, в октябре текущего года Госбюро активизировало расследование дела Семочко. При этом ГБР объединило материалы о госизмене и возможной причастности Семочко к приостановке процедуры госзакупок перитонеального диализа для тяжелобольных пациентов. В середине октября следователи бюро по решению суда также получили доступ к документам, свидетельствующим о вмешательстве управления контрразведывательной защиты экономики СБУ в процедуру госзакупки препаратов для диализа.