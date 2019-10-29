Сирийская оппозиция рассчитывает на поддержку России в политурегулировании

ЖЕНЕВА, 29 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Оппозиция Сирии рассчитывает на поддержку России в политическом урегулировании и конституционном процессе в САР, заявил в интервью РИА Новости сопредседатель от оппозиции в конституционном комитете Хади Альбахр.

"Россия является основной участницей резолюции СБ ООН 2254. Резолюция была согласована и поддержана Россией, так что РФ и США являются основными игроками в международной политике на сегодняшний день. Но и на региональном уровне мы видим Россию, Турцию. Так что нам необходимы коллективные усилия", - сказал он.

"Мы надеемся, что будет достигнут консенсус между гарантами "Астаны", малой группы по Сирии и другими странами по продвижению вперед для положительного разрешения сирийского кризиса", - добавил он.

В конце сентября ООН объявила о формировании конституционного комитета Сирии, призванного подготовить конституционную реформу. Конституционный комитет состоит из 150 человек – по 50 представителей от правительства, сирийской оппозиции и гражданского общества. Они будут большинством голосов принимать конституционные проекты, которые будет готовить малый состав из 45 человек. Назначать членов малого состава будут из числа членов соответствующих частей большого состава, по 15 человек от каждой группы. Большой орган может созываться параллельно или периодически по мере продвижения работы малого органа для обсуждения и принятия предложений.