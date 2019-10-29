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РИА Новости
Война в Сирии

Оппозиция Сирии надеется на продолжение межсирийских переговоров в Женеве

11:08 29.10.2019
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© РИА Новости / Елизавета ИсаковаЗал генассамблеи в женевском офисе ООН
Зал генассамблеи в женевском офисе ООН
© РИА Новости / Елизавета Исакова
ЖЕНЕВА, 29 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Оппозиция Сирии рассчитывает, что межсирийские переговоры в женевском формате продолжатся и будут идти параллельно заседаниям конституционного комитета Сирии, заявил в интервью РИА Новости сопредседатель от делегации оппозиции в конституционном комитете Хади Альбахр.

"Мы на это надеемся. Как я сказал, работа конституционного комитета – это только одна часть, одна корзина", - сказал он, отвечая на вопрос, нужно ли продолжение межсирийских переговоров в Женеве параллельно работе конституционного комитета.

Альбахр напомнил о том, что в ходе межсирийских переговоров в Женеве было согласована программа дискуссий сирийских делегаций по четырем корзинам – конституция, управление, выборы и борьба с терроризмом.

"Так что мы рассчитываем, что борьба с терроризмом на земле продолжится. По другим корзинам – управление и выборы – до сих пор нет продвижения. Мы провели большую работу по всем корзинам, мы обсуждали их в ООН на прошлых раундах в Женеве. Но мы хотели бы видеть возобновление женевского процесса, чтобы продвигать переговоры по этим двум корзинам параллельно с корзиной конституции", - отметил он.

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По его словам, представители сирийской оппозиции обсуждали возобновление межсирийских переговоров со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном.
"У мистера Педерсена те же цели, и мы надеемся, что другие группы в Сирии также разделят эту позицию", - добавил сопредседатель.
В конце сентября ООН объявила о формировании конституционного комитета Сирии, призванного подготовить конституционную реформу. Конституционный комитет состоит из 150 человек – по 50 представителей от правительства, сирийской оппозиции и гражданского общества. Они будут большинством голосов принимать конституционные проекты, которые будет готовить малый состав из 45 человек. Назначать членов малого состава будут из числа членов соответствующих частей большого состава, по 15 человек от каждой группы. Большой орган может созываться параллельно или периодически по мере продвижения работы малого органа для обсуждения и принятия предложений. Официальное начало работы Конституционного комитета должно состояться 30 октября в Женеве.
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