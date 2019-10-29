Оппозиция Сирии надеется на продолжение межсирийских переговоров в Женеве

"Так что мы рассчитываем, что борьба с терроризмом на земле продолжится. По другим корзинам – управление и выборы – до сих пор нет продвижения. Мы провели большую работу по всем корзинам, мы обсуждали их в ООН на прошлых раундах в Женеве. Но мы хотели бы видеть возобновление женевского процесса, чтобы продвигать переговоры по этим двум корзинам параллельно с корзиной конституции", - отметил он.