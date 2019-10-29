В офисе Зеленского прокомментировали снижение рейтинга президента

КИЕВ, 29 окт - РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Богдан считает обычным процессом незначительное снижение рейтинга главы государства Владимира Зеленского.
Согласно результатам опроса социологической группы "Рейтинг", опубликованным 24 октября, Зеленскому доверяют 66% населения, что на 4% меньше, чем в августе.
"Мы очень хорошо понимаем социологию, и мы ничего не делаем, пока не попробуем сделать. Пока не поймем, как это будет воспринято обществом… Не было уменьшения рейтингов, а это был просто понятный процесс – из-за освобождения пленных был огромный рост (рейтинга – ред.), он был ситуативный, он не мог держаться долго на отметке в 73 процента", - сказал Богдан в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном во вторник.
По его словам, дискуссия вокруг реализации "формулы Штайнмайера" не стала определяющей в этом процессе. "Это обычный период, когда (рейтинг - ред.) начинает со временем немного падать, он проседает, а не падает. Ценников (маркеров - ред.) может быть много: и скорость принятия законов, и различные законы дискуссионные, и земельная реформа, и "формула Штайнмайера" - это не изменило отношение общества к президенту, вообще не изменило", - добавил Богдан.
Ранее контактная группа по Донбассу в Минске согласовала "формулу Штайнмайера" - по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После согласования формулы в украинской столице, а также ряде других городов страны прошли митинги противников такого решения Киева. Зеленский заявил, что уважает право граждан на протест, при этом призвал не поддаваться на провокации отдельных политиков.