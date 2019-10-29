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РИА Новости

В офисе Зеленского прокомментировали снижение рейтинга президента

10:45 29.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 29 окт - РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Богдан считает обычным процессом незначительное снижение рейтинга главы государства Владимира Зеленского.
Согласно результатам опроса социологической группы "Рейтинг", опубликованным 24 октября, Зеленскому доверяют 66% населения, что на 4% меньше, чем в августе.
"Мы очень хорошо понимаем социологию, и мы ничего не делаем, пока не попробуем сделать. Пока не поймем, как это будет воспринято обществом… Не было уменьшения рейтингов, а это был просто понятный процесс – из-за освобождения пленных был огромный рост (рейтинга – ред.), он был ситуативный, он не мог держаться долго на отметке в 73 процента", - сказал Богдан в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном во вторник.
По его словам, дискуссия вокруг реализации "формулы Штайнмайера" не стала определяющей в этом процессе. "Это обычный период, когда (рейтинг - ред.) начинает со временем немного падать, он проседает, а не падает. Ценников (маркеров - ред.) может быть много: и скорость принятия законов, и различные законы дискуссионные, и земельная реформа, и "формула Штайнмайера" - это не изменило отношение общества к президенту, вообще не изменило", - добавил Богдан.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
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