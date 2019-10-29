Посол Турции заявил, что нет нужды в новой операции на севере Сирии

"Хочу сказать, что 23 октября министерство национальной обороны объявило о том, что нет необходимости в новой операции в зоне "Источника мира". Это заявление было сделано после достижения соглашения с Россией. Как будет проводиться совместное патрулирование, будет определяться в результате переговоров между военными наших стран, и сейчас трудно предположить, как это будет. Поэтому не хотел бы ничего неправильного говорить. Мы поймем в последующие дни, как это будет проводиться", - сказал Самсар.