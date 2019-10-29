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РИА Новости

Посол Турции заявил, что нет нужды в новой операции на севере Сирии

10:45 29.10.2019 (обновлено: 11:06 29.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинТурецкое КПП на границе с Сирией. Вид из города Айн-аль-Араб (Кобани)
Турецкое КПП на границе с Сирией. Вид из города Айн-аль-Араб (Кобани)
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Турецкое КПП на границе с Сирией. Вид из города Айн-аль-Араб (Кобани). Архивное фото
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Посол Турции в Москве Мехмет Самсар напомнил в интервью РИА Новости, что необходимости в новой операции в Сирии в зоне "Источника мира" нет.
"Хочу сказать, что 23 октября министерство национальной обороны объявило о том, что нет необходимости в новой операции в зоне "Источника мира". Это заявление было сделано после достижения соглашения с Россией. Как будет проводиться совместное патрулирование, будет определяться в результате переговоров между военными наших стран, и сейчас трудно предположить, как это будет. Поэтому не хотел бы ничего неправильного говорить. Мы поймем в последующие дни, как это будет проводиться", - сказал Самсар.
Ранее 23 октября минобороны Турции заявило, что Анкара не видит на данном этапе необходимости в новой операции в Сирии в связи с достижением соглашения с РФ по сирийскому урегулированию.
Ранее РФ и Турция подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышлы.
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