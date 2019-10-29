Мехмет Самсар: иностранные боевики должны вернуться из Сирии в свои страны

Посол Турции в России Мехмет Самсар в своем первом интервью российским СМИ рассказал РИА Новости, зачем Анкаре нужна была военная операция в Сирии, прокомментировал обвинения в том, что в ее ходе якобы нарушаются права мирного населения и применяются запрещенные вооружения, а также объяснил, может ли давление со стороны Соединенных Штатов привести к ухудшению отношений Турции и России, в том числе осложнить выполнение договоренностей по сирийскому урегулированию.

— Господин посол, спасибо, что нашли время, чтобы встретиться с нами. Мы благодарны за то, что свое первое интервью вы согласились дать именно нашему агентству.

— В первую очередь, я тоже благодарен вам за то, что вы пришли. Как вы знаете, 29 октября мы празднуем 96-летие основания Турецкой Республики. И вечером мы проводим мероприятие по этому случаю.

Турецко-российские отношения в последнее время очень хорошо развиваются. В особенности дружественные отношения между президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Российской Федерации господином (Владимиром) Путиным отражаются на всех сферах взаимодействия между двумя странами.

В этом году мы отмечаем перекрестный Год культуры и туризма. В середине ноября мы будем участвовать в Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге в качестве специального гостя. И в следующем году мы будем отмечать столетие дипломатических отношений между Турцией и Россией. Наши лидеры — президенты стран — договорились о том, чтобы 2021 год объявить Годом совместной, общей истории.

Экономические взаимоотношения тоже положительно развиваются. Взаимный торговый оборот вырос на 18% и достиг 26 миллиардов долларов. И энергетика тоже является очень важной сферой взаимоотношений. И, естественно, туризм очень развивается, растет количество взаимных поездок, количество туристов из России в Турции выросло на 14%. Думаю, что мы по окончании этого года примем более шести миллионов российских туристов. И, конечно, то, что студенты обеих стран получают образование в Турции и в России для нас тоже очень важно. И мы действительно очень довольны развитием отношений между двумя странами.

— Хотелось бы перейти к теме, которая занимает в наших контактах сейчас много времени, а именно к турецкой операции в Сирии. Многие западные СМИ, правозащитные организации утверждают, что эта операция – чуть ли не "этническая чистка", что в результате пострадает гражданское население. Не могли бы вы прокомментировать это?

— Прежде я хотел бы дать небольшую общую информацию по этому вопросу. Перед лицом террористических угроз 9 октября мы начали операцию "Источник мира". Основная цель этой операции – положить конец террористическим действиям, которые берут начало из Сирии и угрожают безопасности нашей страны, а также нейтрализация террористов в регионе. И второе – это обеспечение территориальной целостности и единства Сирии.

И, естественно, третья цель – спасение сирийцев от угнетения и жестокости террористов. И, конечно, обеспечение безопасного и надежного возвращения домой людей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за действий террористов.

Расположенными в приграничной зоне на востоке реки Евфрат террористическими элементами ПДС (Партия демократического союза) и КОС (курдские освободительные силы) было совершено более 320 атак, нападений и враждебных действий, которые были направлены как против нашей страны, так и против сирийцев на западе Евфрата. И через тоннели ПДС и КОС в этом регионе в нашу страну ввозится взрывчатка и боеприпасы.

И также на северо-западе Сирии, даже по открытым источникам, было совершено более 220 взрывов бомб на рынках, в жилых районах и торговых центрах. Кроме того, есть надежные сведения, доказывающие, что ПДС и КОС освобождают боевиков ДАИШ* (Арабское название ИГ*. — Прим. ред.) взамен на то, чтобы они пересекали границу Турции и устраивали тут террористические акты.

Также растет число доказательств того, что ПДС и КОС совершают нарушения прав человека, такие как использование детей в качестве военной силы, террор против инакомыслящих, изменение демографической структуры и принудительная военная мобилизация. В крупных районах с высокой численностью арабского населения, в таких как Ракка, Дейр-эз-Зор, Хасеке на протесты арабов против ПДС и КОС так называемые Сирийские демократические силы отвечают, открывая по ним огонь. Наши ожидания и обеспокоенность в отношении угрозы ПДС и КОС неоднократно на всех уровнях были доведены до сведения наших союзников, особенно США, военных и гражданских, которые присутствуют на востоке Евфрата.

Однако в результате того, что переговоры с США не принесли результатов, 9 октября была начата операция "Источник мира". Операция проводилась на основе международного права в соответствии с правом на самооборону, закрепленным в статье 51 (главы 7 – прим. ред.) Устава ООН, резолюциями Совета Безопасности ООН по борьбе с терроризмом и с уважением к территориальной целостности и единству Сирии. И в период проведения операции между Турцией и США 17 октября были достигнуты договоренности касательно территорий к востоку от Евфрата. Я думаю, что вы знаете детали этого соглашения.

В результате этих договоренностей США признали легитимность операции и действительность террористической угрозы против Турции. И думаю, вы знаете, что 22 октября во время визита президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи были достигнуты договоренности с президентом Российской Федерации.

Они были направлены на обеспечение безопасности наших границ за пределами операции "Источник мира" и предполагают, что элементы террористической организации ПДС и КОС в течение отведенных 150 часов должны быть выведены на 30 километров из тех районов, которые находятся за пределами территорий под нашим контролем между Телль-Абъядом и Рас-эль-Айном к востоку от Евфрата. А также элементы ПДС и КОС должны быть выведены за пределы Манбиджа и Тель-Рифата вместе с оружием.

23 октября министерством национальной обороны Турции было объявлено, что на данном этапе нет необходимости проводить новую операцию. После истечения 150 часов и завершения отвода террористических элементов из обозначенных районов начнутся совместное российско-турецкое патрулирование и работа по совместному мониторингу и верификации.

Вы спросили про этнические чистки. С начала конфликта по сегодняшний день террористические организации ПДС и КОС лишили домов как минимум один миллион курдов, арабов, христиан и туркменов. И попыталась построить государство терроризма на трети территории Сирии. Более 360 тысяч курдов, которые не поддержали ПДС и КОС, пострадали от угнетения и жестокости и бежали в Турцию.

Преступления ПДС и КОС против человечности вплоть до этнической чистки были выявлены многими международными организациями, такими как ООН, Amnesty International, Human Rights Watch.

У Турции нет других целей, кроме как внести вклад в восстановление исторической, геополитической и демографической справедливости в регионе. Тем более у Турции нет цели подвергать изменениям демографическую структуру региона.

Эта антитеррористическая операция, борьба с терроризмом создадут почву для возвращения домой сирийцев, которые были лишены крова из-за действий ПДС и КОС. Курды, арабы, христиане и другие граждане, страдающие под гнетом ПДС и КОС, будут в лучшем положении, когда будут свободны.

— Правильно ли я понял, что при проведении операции Турция гарантирует, что права гражданского населения соблюдаются?

— Конечно. Целью планирования и проведения операции были элементы ПДС, РПК и КОС и места их укрытия, позиции, оружие, транспорт и оборудование. Были приняты все меры, чтобы гражданское население и гражданская инфраструктура не пострадали.

Были заявления о том, что операция приведет к новому гуманитарному кризису и новой волне миграции, однако эти заявления были сделаны, чтобы обесценить усилия Турции по борьбе с терроризмом.

В рамках операции совместно с управлением по координации гуманитарных вопросов ООН были проведены работы по ремонту водоочистного сооружения в окрестностях Рас-эль-Айна. Оно обеспечивает водой примерно 400 тысяч человек в окрестностях города Хасеке. Организация Красного полумесяца и Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD) начали предоставлять гуманитарную помощь. И 15, 19, 22 и 23 октября в Телль-Абъяде и 18 октября в Рас-эль-Айне раздавалась гуманитарная помощь, преимущественно – продовольствие и предметы гигиены. На северо-востоке Сирии гуманитарная помощь была доставлена приблизительно 20 тысячам человек.

— Могут ли договоренности между РФ и Турцией по сирийско-турецкой границе способствовать тому, чтобы Турция выполнила свои обязательства по Идлибу? Как идет совместное патрулирование в этом районе? Фиксирует ли Анкара, что боевики, сбежавшие из тюрем на северо-востоке, оседают теперь в Идлибе?

— В 2018 году между президентом Турции и президентом Российской Федерации господином Путиным были достигнуты договоренности и меморандум по Идлибу. Мы остаемся ему привержены, и мы тесно сотрудничаем с российскими властями по этому вопросу. Очевидно, что поддержание режима тишины в Идлибе будет иметь решающее значение с точки зрения эффективности совместных усилий с Россией и Ираном, в особенности в отношении политического процесса.

Мы также решительно настроены на борьбу с терроризмом, берущим начало в Идлибе. И для долгосрочной стратегии борьбы с терроризмом необходимо отделить мирных жителей Идлиба от террористических организаций. Для этого необходимо соблюдение режима тишины.

Турция с самого начала конфликта по сегодняшний день на всех многосторонних платформах была передовым защитником территориальной целостности и политического единства Сирии. Турция – это единственная страна, которая ведет в Сирии прямые бои против ДАИШ* на земле, и поэтому судьба задержанных террористов ДАИШ* имеет первостепенное значение для Турции. Турецкими властями были задержаны 234 члена ДАИШ*, освобожденных террористической организацией КОС, и эти сведения были даны и президентом Турецкой Республики, и министерством внутренних дел.

Мы уверены, что возвращение всех иностранных боевиков-террористов в страны происхождения будет единственным устойчивым решением.

— По итогам встречи президента Эрдогана и президента Путина в Сочи в российско-турецком меморандуме был закреплен статус-кво — турецкие силы остались на своих позициях в районе проведения операции. Какие задачи они сейчас выполняют? Будет ли Турция создавать в районе от Телль-Абъяда до Рас эль-Айна свои базы для расположения там турецких патрулей? При каких условиях и когда турецкие войска покинут этот район?

— Как я говорил, первостепенная цель операции "Источник мира" — это положить конец террористическим угрозам, которые проистекают из Сирии. И в переговорах президента Турецкой Республики и президента Российской Федерации этот вопрос занимал тоже первостепенное значение в повестке дня.

На первом этапе надо дождаться завершения 150 часов, и мы посмотрим, что будет. После этого начнется турецко-российское совместное патрулирование в коридоре на 10 километров. И ожидается, что элементы ПДС и КОС будут выведены за пределы территории на 30 километров. Военные власти Турции постоянно ведут тесный диалог с российскими коллегами по этому вопросу. И в результате переговоров мы поймем, как будет проводиться совместное патрулирование.

— А будут ли создаваться турецкие военные базы для патрулирования в районе? И правильно ли я понимаю, что говорить о каких-то сроках завершения операции пока рано?

— Хочу сказать, что 23 октября министерство национальной обороны объявило о том, что нет необходимости новой операции в зоне "Источника мира". Это заявление было сделано после достижения соглашения с Россией. Как будет проводиться совместное патрулирование, будет определяться в результате переговоров между военными наших стран, и сейчас трудно предположить, как это будет. Поэтому не хотел бы ничего неправильного говорить. Мы поймем в последующие дни, как это будет проводиться.

— Также мы хотели уточнить, какова численность курдских формирований, которые уже были выведены из приграничной зоны? Сколько их еще осталось?

— Говорить о конкретной цифре тоже невозможно. По результатам соглашений 17 октября, США объявили, что они будут выведены с востока Евфрата. И касательно вопроса отведения этих элементов из районов за пределами операции "Источник мира", это все будет проводиться российскими военными. Я думаю, что на первом этапе будет правильно ожидать, что цифры будут сказаны этими сторонами. Отведенный срок заканчивается завтра вечером.

— Сирийские демократические силы утверждают, что Турция при проведении операции "Источник мира" применяла запрещенные вещества, такие как фосфор. Как вы можете это прокомментировать?

— В первую очередь хочу сказать, что дезинформация от террористических организаций — это распространенное явление. Мы отвергаем эти заявления и эту клевету, и как мы уже объявляли по различным случаям, у вооруженных сил Турции нет химического и другого запрещенного оружия. Турция является членом конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении с 1997 года. Также Турция является членом всех международных документов в области предотвращения, распространения и контроля химического оружия. И Турция выполняет все свои обязательства в этих рамках.

Кроме того, Организация по запрещению химического оружия проинформировала об отсутствии какого-либо расследования в связи с этими заявлениями, а также о том, что их правдоподобность не была подтверждена.

— Если позволите, последний вопрос. США недавно призвали Турцию с осторожностью сотрудничать с Россией по Сирии. Будет ли Анкара прислушиваться к этому совету? По вашему мнению, если США будут дальше оказывать давление на Турцию по этому вопросу, может ли это негативно отразиться на выполнении российско-турецких договоренностей, на сочинском меморандуме?

— Турция – одна из немногочисленных стран, которая в рамках астанинского формата в тесном сотрудничестве с Россией и Ираном прикладывает максимальные и искренние усилия для формирования сирийского Конституционного комитета. Гармоничное и доверительное сотрудничество Турции и России играет большую роль и в политическом процессе, и в событиях на поле. Я верю, что мы сохраним этот дух сотрудничества и в следующих процессах и продолжим вносить вклад в достижение политического урегулирования в Сирии. На самом деле, если мы посмотрим, наше сотрудничество с Россией и соглашение с США не являются альтернативами друг другу, а дополняют друг друга.

— То есть американские заявления и призывы не влияют на российско-турецкое сотрудничество?

— Как я уже сказал в начале, наши взаимоотношения с Россией развиваются в положительном ключе, и этот меморандум, который недавно был достигнут, является результатом этих взаимоотношений. И я верю, что мы внесем вклад в достижение политического урегулирования в Сирии, и естественно, наши усилия на земле тоже внесут свой вклад в развитие ситуации и позиции других стран. И гармоничное, доверительное сотрудничество между Турцией и Россией играет большую роль в этом процессе.