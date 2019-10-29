Жириновский предложил увековечить факт своей работы в Гостелерадио СССР

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский направил мэру Москвы Сергею Собянину письмо с предложением установить на здании бывшей редакции Иновещания Гостелерадио СССР памятную табличку с информацией о том, что он работал здесь 50 лет назад.

"Прошу Вас поручить департаменту культуры города Москвы установить по адресу: ал. Пятницкая, д. 25, стр. 1 (ныне здесь расположена редакция радиостанции "Sputnik") мемориальную табличку с информацией о том, что в этом здании в турецкой редакции Иновещания Гостелерадио СССР 50 лет назад работал будущий лидер парламентской партии ЛДПР В.В. Жириновский", - говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

В письме отмечается, что 29 октября 2019 года исполняется 50 лет Иновещанию России, а весной - летом 1969 года будучи студентом 5 курса Института восточных языков, Жириновский проходил практику в турецкой редакции Иновещания Гостелерадио СССР.

"Я горд тем, что причастен к работе этой мощнейшей информационно-пропагандистской структуры СССР", - пишет лидер ЛДПР.