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РИА Новости

Жириновский предложил увековечить факт своей работы в Гостелерадио СССР

10:25 29.10.2019 (обновлено: 10:26 29.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский направил мэру Москвы Сергею Собянину письмо с предложением установить на здании бывшей редакции Иновещания Гостелерадио СССР памятную табличку с информацией о том, что он работал здесь 50 лет назад.
"Прошу Вас поручить департаменту культуры города Москвы установить по адресу: ал. Пятницкая, д. 25, стр. 1 (ныне здесь расположена редакция радиостанции "Sputnik") мемориальную табличку с информацией о том, что в этом здании в турецкой редакции Иновещания Гостелерадио СССР 50 лет назад работал будущий лидер парламентской партии ЛДПР В.В. Жириновский", - говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
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00:17РИА Новости
Российскому иновещанию исполняется 90 лет
В письме отмечается, что 29 октября 2019 года исполняется 50 лет Иновещанию России, а весной - летом 1969 года будучи студентом 5 курса Института восточных языков, Жириновский проходил практику в турецкой редакции Иновещания Гостелерадио СССР.
"Я горд тем, что причастен к работе этой мощнейшей информационно-пропагандистской структуры СССР", - пишет лидер ЛДПР.
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Гостелерадио СССРЛДПРВладимир ЖириновскийРоссияОбщество
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