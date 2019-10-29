Турецкий посол назвал сообщения об использовании фосфора в Сирии клеветой

"В первую очередь хочу сказать, что дезинформация от террористических организаций - это распространенное явление. Мы отвергаем эти заявления и эту клевету, и как мы уже объявляли по различным случаям, у вооруженных сил Турции нет химического и другого запрещенного оружия. Турция является членом конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении с 1997 года. Также Турция является членом всех международных документов в области предотвращения, распространения и контроля химического оружия. И Турция выполняет все свои обязательства в этих рамках", - заявил посол.