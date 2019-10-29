Турецкий посол назвал сообщения об использовании фосфора в Сирии клеветой

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Турция отвергает обвинения в использовании фосфора при проведении операции на севере Сирии, заявил в интервью РИА Новости посол Турции в Москве Мехмет Самсар.
"В первую очередь хочу сказать, что дезинформация от террористических организаций - это распространенное явление. Мы отвергаем эти заявления и эту клевету, и как мы уже объявляли по различным случаям, у вооруженных сил Турции нет химического и другого запрещенного оружия. Турция является членом конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении с 1997 года. Также Турция является членом всех международных документов в области предотвращения, распространения и контроля химического оружия. И Турция выполняет все свои обязательства в этих рамках", - заявил посол.
Он добавил, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) проинформировала об отсутствии какого-либо расследования в связи с этими заявлениями, а также о том, что их правдоподобность не была подтверждена.
Ранее председатель исполнительного комитета "Сирийского демократического совета" (SDC) (политического крыла "Сирийских демократических сил") Ильхам Ахмед заявила в ходе своего выступления в конгрессе США, что Турция использовала фосфор во время военной операции на севере Сирии.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ*.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они содействуют выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышлы.
*Террористическая организация, запрещенная в России.