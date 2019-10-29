ОНФ предложил оборудовать дороги к школам "тревожными кнопками"

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Дороги к учебным заведениям надо оборудовать щитами с "тревожными кнопками" для вызова полиции, чтобы предотвратить преступления против несовершеннолетних, считает сопредседатель регионального штаба ОНФ в Московской области, депутат Госдумы Оксана Пушкина.

"Дороги к учебным заведениям необходимо оборудовать информационными щитами с "тревожной кнопкой", сигнал от которой будет поступать на пульт дежурного в ближайшем отделении полиции... Места для установки такого оборудования нужно сообща определить администрациям учебных заведений, полиции и родителям школьников", - говорится в сообщении пресс-службы со ссылкой на Пушкину.

По мнению Пушкиной, в школах нужно проводить "уроки социальной гигиены", где ученикам будут рассказывать об угрозах, которые могут исходить от незнакомых людей. К проведению таких занятий можно привлекать общественные организации, например, "Лизу Алерт", считает депутат ГД.

В пресс-службе ОНФ напомнили, что эксперты движения считают необходимым как можно скорее внести изменения в законодательство, ужесточающие ответственность за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Также необходимо разработать безопасные маршруты для детей к школам, уверены эксперты Народного фронта.

В октябре в ОНФ прошёл круглый стол по предотвращению преступлений против несовершеннолетних. По итогам обсуждений эксперты ОНФ составили резолюцию с рекомендациями, которую разослали во все профильные ведомства. Инициативы по законодательному изменению будут переданы в профильный комитет Госдумы.