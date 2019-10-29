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РИА Новости

ОНФ предложил оборудовать дороги к школам "тревожными кнопками"

10:16 29.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГости на съезде Общероссийского народного фронта
Гости на съезде Общероссийского народного фронта
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Гости на съезде Общероссийского народного фронта. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Дороги к учебным заведениям надо оборудовать щитами с "тревожными кнопками" для вызова полиции, чтобы предотвратить преступления против несовершеннолетних, считает сопредседатель регионального штаба ОНФ в Московской области, депутат Госдумы Оксана Пушкина.
"Дороги к учебным заведениям необходимо оборудовать информационными щитами с "тревожной кнопкой", сигнал от которой будет поступать на пульт дежурного в ближайшем отделении полиции... Места для установки такого оборудования нужно сообща определить администрациям учебных заведений, полиции и родителям школьников", - говорится в сообщении пресс-службы со ссылкой на Пушкину.
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По мнению Пушкиной, в школах нужно проводить "уроки социальной гигиены", где ученикам будут рассказывать об угрозах, которые могут исходить от незнакомых людей. К проведению таких занятий можно привлекать общественные организации, например, "Лизу Алерт", считает депутат ГД.
В пресс-службе ОНФ напомнили, что эксперты движения считают необходимым как можно скорее внести изменения в законодательство, ужесточающие ответственность за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Также необходимо разработать безопасные маршруты для детей к школам, уверены эксперты Народного фронта.
В октябре в ОНФ прошёл круглый стол по предотвращению преступлений против несовершеннолетних. По итогам обсуждений эксперты ОНФ составили резолюцию с рекомендациями, которую разослали во все профильные ведомства. Инициативы по законодательному изменению будут переданы в профильный комитет Госдумы.
Утром 9 октября девятилетняя девочка в Саратове ушла из дома в школу и по пути пропала. Ее искали всем городом, к вечеру 10 октября нашли мертвой в одном из гаражей, мимо которых она проходила. Как сообщал СК, задержан 35-летний подозреваемый в убийстве, он признал вину, у мужчины есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. Его арестовали 12 октября. -0-
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17 октября, 17:05РИА Новости
В Махачкале автомобиль сбил двух девочек по дороге в школу
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Оксана ПушкинаОбщероссийский народный фронтГосдума РФСаратовРоссияОбщество
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