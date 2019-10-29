Анкара остается приверженной договоренностям по Идлибу, заявил посол Турции

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Турция остается приверженной договоренностям с РФ по сирийскому Идлибу, тесно сотрудничает с Москвой по этому вопросу, заявил посол Турции в Москве Мехмет Самсар.

"В 2018 году между президентом Турции и президентом Российской Федерации господином Путиным были достигнуты договоренности и меморандум по Идлибу. Мы остаемся ему привержены, и мы тесно сотрудничаем с российскими властями по этому вопросу. Очевидно, что поддержание режима тишины в Идлибе будет иметь решающее значение с точки зрения эффективности совместных усилий с Россией и Ираном, в особенности в отношении политического процесса", - сказал посол в интервью РИА Новости.

Он добавил, что Анкара решительно настроена на борьбу с терроризмом, берущим начало в Идлибе. "И для долгосрочной стратегии борьбы с терроризмом необходимо отделить мирных жителей Идлиба от террористических организаций. Для этого необходимо соблюдение режима тишины", - подчеркнул Самсар.

В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них - союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.