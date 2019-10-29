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РИА Новости
Война в Сирии

Анкара остается приверженной договоренностям по Идлибу, заявил посол Турции

10:13 29.10.2019 (обновлено: 11:07 29.10.2019)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВид на Анкару
Вид на Анкару
© РИА Новости / Антон Денисов
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Вид на Анкару. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Турция остается приверженной договоренностям с РФ по сирийскому Идлибу, тесно сотрудничает с Москвой по этому вопросу, заявил посол Турции в Москве Мехмет Самсар.
"В 2018 году между президентом Турции и президентом Российской Федерации господином Путиным были достигнуты договоренности и меморандум по Идлибу. Мы остаемся ему привержены, и мы тесно сотрудничаем с российскими властями по этому вопросу. Очевидно, что поддержание режима тишины в Идлибе будет иметь решающее значение с точки зрения эффективности совместных усилий с Россией и Ираном, в особенности в отношении политического процесса", - сказал посол в интервью РИА Новости.
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Он добавил, что Анкара решительно настроена на борьбу с терроризмом, берущим начало в Идлибе. "И для долгосрочной стратегии борьбы с терроризмом необходимо отделить мирных жителей Идлиба от террористических организаций. Для этого необходимо соблюдение режима тишины", - подчеркнул Самсар.
В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них - союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.
* Террористическая организация, запрещена в России
Читайте полный текст интервью >>
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