Посол Турции рассказал о мерах, предпринятых для защиты населения в Сирии

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Перед началом турецкой операции в Сирии были приняты меры для защиты гражданского населения и инфраструктуры, заявил в интервью РИА Новости посол Турции в Москве Мехмет Самсар.

"Конечно", - сказал посол, отвечая на вопрос о том, гарантирует ли Турция, что при проведении операции права гражданского населения соблюдаются. "Целью планирования и проведения операции были элементы ПДС (Партия демократического союза), РПК (Рабочая партия Курдистана) и КОС (Курдские освободительные силы) и места их укрытия, позиции, оружие, транспорт и оборудование. Были приняты все меры, чтобы гражданское население и гражданская инфраструктура не пострадали", - подчеркнул посол.

Он отметил, что заявления о том, что операция приведет к новому гуманитарному кризису и новой волне миграции были сделаны, чтобы обесценить усилия Турции по борьбе с терроризмом.

По словам посла, в рамках операции совместно с управлением по координации гуманитарных вопросов ООН были проведены работы по ремонту водоочистного сооружения в окрестностях Рас эль-Айна.

"Оно обеспечивает водой примерно 400 тысяч человек в окрестностях города Хасеке. Организация Красного полумесяца и Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD) начали предоставлять гуманитарную помощь. И 15, 19, 22 и 23 октября в Телль-Абъяде и 18 октября в Рас эль-Айне раздавалась гуманитарная помощь, преимущественно – продовольствие и предметы гигиены. На северо-востоке Сирии гуманитарная помощь была доставлена приблизительно 20 тысячам человек", - отметил Самсар.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*.

РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они содействуют выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышлы.