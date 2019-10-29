Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-29T11:08Z
https://ria.ru/20191029/1560335997.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156020/14/1560201408_0:228:2017:1362_1036x0_80_0_0_1f95bd373d429123e87e91ef6b53a69b.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Посол Турции рассказал о мерах, предпринятых для защиты населения в Сирии

10:13 29.10.2019 (обновлено: 11:08 29.10.2019)
131
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПатруль военной полиции РФ в районе Кобани на сирийско-турецкой границе
Патруль военной полиции РФ в районе Кобани на сирийско-турецкой границе
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Перед началом турецкой операции в Сирии были приняты меры для защиты гражданского населения и инфраструктуры, заявил в интервью РИА Новости посол Турции в Москве Мехмет Самсар.
"Конечно", - сказал посол, отвечая на вопрос о том, гарантирует ли Турция, что при проведении операции права гражданского населения соблюдаются. "Целью планирования и проведения операции были элементы ПДС (Партия демократического союза), РПК (Рабочая партия Курдистана) и КОС (Курдские освободительные силы) и места их укрытия, позиции, оружие, транспорт и оборудование. Были приняты все меры, чтобы гражданское население и гражданская инфраструктура не пострадали", - подчеркнул посол.
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
10:07РИА Новости
Посол Турции рассказал о целях операции в Сирии
Он отметил, что заявления о том, что операция приведет к новому гуманитарному кризису и новой волне миграции были сделаны, чтобы обесценить усилия Турции по борьбе с терроризмом.
По словам посла, в рамках операции совместно с управлением по координации гуманитарных вопросов ООН были проведены работы по ремонту водоочистного сооружения в окрестностях Рас эль-Айна.
"Оно обеспечивает водой примерно 400 тысяч человек в окрестностях города Хасеке. Организация Красного полумесяца и Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD) начали предоставлять гуманитарную помощь. И 15, 19, 22 и 23 октября в Телль-Абъяде и 18 октября в Рас эль-Айне раздавалась гуманитарная помощь, преимущественно – продовольствие и предметы гигиены. На северо-востоке Сирии гуманитарная помощь была доставлена приблизительно 20 тысячам человек", - отметил Самсар.
Министр обороны США Марк Эспер
09:06Сказано в эфире
Политолог объяснил, на что рассчитывают США, нацелившись на сирийскую нефтьСША намерены сохранить контроль над нефтяными месторождениями в Сирии, заявил глава Пентагона Марк Эспер. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Журавлев, Вашингтон редко интересуется правом, когда есть выгода.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они содействуют выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышлы.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Читайте полный текст интервью >>
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
27 октября, 15:17Радио Sputnik
В Кремле раскрыли процесс создания меморандума России и Турции по Сирии
300001
Обсудить 0
Война в СирииВоенная операция Турции в СирииИсламское государствоТурцияСирияООНРоссияВ мире
Рекомендуем
Дамаск
Сирийская оппозиция призвала провести референдум по новой конституции
Турецкое КПП на границе с Сирией. Вид из города Айн-аль-Араб (Кобани)
Посол Турции заявил, что нет нужды в новой операции на севере Сирии
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
Посол Турции рассказал о целях операции в Сирии
Вид на Анкару
Анкара остается приверженной договоренностям по Идлибу, заявил посол Турции
Турецкие военные в Тель-Абъяде, Сирия
Турецкий посол назвал сообщения об использовании фосфора в Сирии клеветой
Зал генассамблеи в женевском офисе ООН
Оппозиция Сирии надеется на продолжение межсирийских переговоров в Женеве
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Посол Турции рассказал о роли дружбы Путина и Эрдогана
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
Турецкий посол прокомментировал соглашения Анкары с Россией и США по Сирии
Дамаск
Сирийская оппозиция призвала определиться со сроком полномочий президента
Дамаск
Сирийская оппозиция подготовила свой проект конституции
Сирийские военные
Сирийская оппозиция призвала продолжать борьбу с терроризмом
Дамаск
Сирийская оппозиция рассчитывает на поддержку России в политурегулировании
Представитель народной милиции ЛНР запускает белую сигнальную ракету в поселке Золотое
В ЛНР разъяснили процедуру отвода сил в Донбассе
Турецкое КПП на границе с Сирией. Вид из города Айн-аль-Араб (Кобани)
Некоторые бойцы РПК остались в зоне "Источника мира", считают в Анкаре
Посол Турции в РФ Мехмет Самсар
Анкара надеется, что Россия и Турция помогут урегулированию в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:32В правила получения разрешения на автомобильный тюнинг внесли изменения
15:32Взрыв произошел в штабе минобороны Йемена, сообщил источник
15:31В ГП сообщили о сокращении числа преступлений под действием наркотиков
15:29СМИ: главу Черновицкого облсовета подозревают в получении крупной взятки
15:28Контактная группа по Донбассу начала переговоры в Минске
15:28Кадыров передал королю Бахрейна приглашение Путина о визите в Россию
15:26Врач назвала первые признаки инсульта
15:26МИД предупредил россиян о транспортных ограничениях в Турции
15:22Илон Маск предстанет перед судом в США за оскорбление британского дайвера
15:22Лидер ПМР отметил замедление переговоров по приднестровскому урегулированию
15:22Зариф заявил, что Трамп не вправе навязывать Ирану одностороннее соглашение
15:21Васильева призвала работодателей способствовать развитию профобразования
15:19В Нижегородском Кремле археологи нашли остатки фуникулера XIX века
15:18Ученые уточнили причину одного из крупнейших вымираний на Земле
15:15В Госдуме прокомментировали сообщения о разведении сил в Золотом
15:13Юнкер ответил на обвинения в алкоголизме
15:11Ополченцы ДНР заявили о готовности к отводу сил у Петровского в Донбассе
15:09В Москве на ВДНХ роботы расскажут страшилки на Хеллоуин
15:08Путин принимает участие в открытие памятника Примакову в Москве
15:07Путин планирует обсудить с Орбаном экономику и международную проблематику
Лента новостейМолния