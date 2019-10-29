Посол Турции рассказал о целях операции в Сирии

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Цели операции Турции в Сирии – положить конец терроризму, обеспечить территориальную целостность Сирии и спасти сирийцев от угнетения террористов, заявил посол Турции в Москве Мехмет Самсар.

"Перед лицом террористических угроз 9 октября мы начали операцию "Источник мира". Основная цель этой операции – положить конец террористическим действиям, которые берут начало из Сирии и угрожают безопасности нашей страны, а также нейтрализация террористов в регионе. Второе – это обеспечение территориальной целостности и единства Сирии. И, естественно, третья цель – спасение сирийцев от угнетения и жестокости террористов. И, конечно, обеспечить безопасное и надежное возвращение домой людей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за действий террористов", - сказал посол в интервью РИА Новости.

Он отметил, что "расположенными в приграничной зоне на востоке реки Евфрат террористическими элементами ПДС (Партия демократического союза) и КОС (курдские освободительные силы) было совершено более 320 атак, нападений и враждебных действий, которые были направлены как против нашей страны, так и против сирийцев на западе Евфрата", а также то, что через тоннели ПДС и КОС в этом регионе в Турцию ввозится взрывчатка и боеприпасы.

Он также подчеркнул, что "есть надежные сведения, доказывающие, что ПДС и КОС освобождают боевиков ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки ИГ* - ред.) взамен на то, чтобы они пересекали границу Турции и устраивали тут террористические акты".

"Наши ожидания и обеспокоенность в отношении угрозы ПДС и КОС неоднократно на всех уровнях были доведены до сведения наших союзников, особенно США, военных и гражданских, которые присутствуют на востоке Евфрата. Однако в результате того, что переговоры с США не принесли результатов, 9 октября была начата операция "Источник мира". Операция проводилась на основе международного права в соответствии с правом на самооборону, закрепленным в статье 51 (главы 7 – ред.) Устава ООН, резолюциями Совета Безопасности ООН по борьбе с терроризмом и с уважением к территориальной целостности и единству Сирии", - отметил Самсар.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ*.

РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они содействуют выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышлы.