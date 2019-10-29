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РИА Новости

Суд оставил под арестом фигурантов дела о прорыве дамб под Красноярском

08:24 29.10.2019 (обновлено: 08:46 29.10.2019)
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© Фото : МЧС РоссииСотрудники МЧС на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Сотрудники МЧС на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
© Фото : МЧС России
КРАСНОЯРСК, 29 окт — РИА Новости. Красноярский краевой суд оставил без изменений меру пресечения фигуранту дела о прорыве дамб в Сибири — начальнику участка ООО "Сисим" Андрею Еганову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее суд Железнодорожного района Красноярска арестовал на два месяца Еганова, а также генерального директора ООО "Сисим" Максима Ковалькова и мастера горного участка артели Евгения Александрова.
Защита обжаловала эти решения, однако все трое останутся в СИЗО.
ЧП на технологическом водоеме золотодобывающей артели в районе поселка Щетинкино произошло 19 октября: затопило два общежития, в которых проживали сотрудники предприятия. Погибли 17 человек, более 20 пострадали, судьба троих остается неизвестной.
СК установил, что дамбы были возведены незаконно для отвода грунтовых вод на участке золотодобычи. Прорыв начался с самой верхней, а затем по цепочке из-за силы потока разрушились еще четыре гидротехнических сооружения.
Как сообщали местные власти, артель принадлежит холдингу "Сибзолото", но нигде не зарегистрирована. По данным следователей, начальник участка осознавал опасность постройки рабочего поселка в зоне затопления. Он и еще двое подозреваемых — гендиректор артели и мастер участка — арестованы.
Расследованием уголовного дела занимается центральный аппарат СК.
Сотрудники МЧС ликвидируют последствия прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
07:32РИА Новости
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Прорыв дамбы в Красноярском краеКрасноярский крайПроисшествия
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