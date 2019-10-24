Защита обжаловала арест фигуранта дела о крушении дамб в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 24 окт - РИА Новости. Защита не согласна с арестом Евгения Александрова - одного из подозреваемых по делу о крушении дамб в Красноярском крае - и обжаловала решение суда, сообщил РИА Новости адвокат арестованного Андрей Вундерлих.

Девятнадцатого октября в 02.00 мск в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Как позже уточнили в СК РФ, в результате прорыва были разрушены пять дамб, все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 17 человек, судьба трех пока неизвестна.