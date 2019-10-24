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РИА Новости

Защита обжаловала арест фигуранта дела о крушении дамб в Красноярском крае

15:29 24.10.2019 (обновлено: 15:30 24.10.2019)
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© МЧС РоссииНа месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края
На месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края
© МЧС России
КРАСНОЯРСК, 24 окт - РИА Новости. Защита не согласна с арестом Евгения Александрова - одного из подозреваемых по делу о крушении дамб в Красноярском крае - и обжаловала решение суда, сообщил РИА Новости адвокат арестованного Андрей Вундерлих.
В понедельник Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал сроком на два месяца генерального директора ООО "Сисим" Максима Ковалькова, мастера горного участка этой артели Евгения Александрова и начальника участка "Сисима" Андрея Еганова.
"Я подал апелляционную жалобу (на арест - ред.)", - сообщил собеседник агентства.
Девятнадцатого октября в 02.00 мск в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Как позже уточнили в СК РФ, в результате прорыва были разрушены пять дамб, все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 17 человек, судьба трех пока неизвестна.
Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательные работы на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
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В реке в Красноярском крае не нашли следов ртути после прорыва дамбы
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