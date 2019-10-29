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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

Узники финских концлагерей должны требовать компенсаций, считает ученый

07:06 29.10.2019
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© Фото : предоставлено управлением ФСБ по Республике КарелияУзники финского концлагеря в Петрозаводске, справа Клавдия Нюппиева
Узники финского концлагеря в Петрозаводске, справа Клавдия Нюппиева
© Фото : предоставлено управлением ФСБ по Республике Карелия
ХЕЛЬСИНКИ, 29 окт - РИА Новости. Жертвы финских концлагерей должны требовать компенсации у властей страны, однако сделать это будет не просто, считает доктор общественно-политических наук, доцент университета Хельсинки Йохан Бекман.
Ранее РИА Новости впервые опубликовало документы о финских концлагерях, которые существовали в Петрозаводске в годы Великой Отечественной войны. Первый из шести лагерей был создан 24 октября 1941 года. На девяти машинописных листах, предоставленных управлением ФСБ по Республике Карелия, описывается устройство лагерей, будни узников и называются имена руководства и надзирателей.
"Жертвы финских концлагерей должны запросить компенсации финских властей, так как они стали жертвами геноцида. Мы обсуждали это еще в 2014 году, но тогда Финляндия отказалась от компенсаций. Есть информация, что запросы о компенсациях поступают регулярно, но не имеют успеха. Финляндия считает, что она компенсировала уже данный ущерб, в том числе узникам концлагерей, в размере 300 миллионов долларов США по итогам Второй мировой войны в качестве репараций СССР", - отметил Бекман.
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Финляндия является единственной страной, которая выполнила все оговорённые репарационные обязательства перед СССР в размере 300 миллионов долларов США. Данное соглашение подтверждено, детализировано и подписано во время серии декабрьских встреч в 1944 году премьер-министра Финляндии Юхо Паасикиви и председателя Союзной контрольной комиссии Андрея Жданова в Хельсинки.
Всего на оккупированной территории Карело-Финской ССР в 1941-1944 годах было создано более 14 лагерей для не финно-угорского мирного населения. На начало апреля 1942 года в них находилось около 24 тысяч человек — около 30% населения в зоне оккупации. По оценкам историков, за годы существования лагерей через них прошли порядка 50 тысяч человек. Около трети заключенных погибли от голода. По мнению карельского экспертного сообщества, финны в большинстве случаев уничтожали людей без использования оружия, искусственно создавая голод и не оказывая медпомощь.
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80 лет с начала Второй мировой войныПетрозаводскФинляндияСССР
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