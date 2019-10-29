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РИА Новости

В Приамурье 278 домов признали непригодными для проживания после паводка

06:14 29.10.2019
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© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкПаводок в Амурской области
Паводок в Амурской области
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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Паводок в Амурской области
БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 окт - РИА Новости. Межведомственные комиссии в Амурской области закончили работу по оценке ущерба жилому фонду после летнего паводка, непригодными для проживания  признаны 278 домов, 607 требуют капитального ремонта, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.
"Предварительно оценка ущерба -  922 миллиона рублей. На решение жилищных вопросов жителей Приамурья из федерального бюджета в 2019 году будет выделено 512,5 миллиона рублей", - цитирует пресс-служба зампреда правительства Приамурья Павла Матюхина.
По словам Матюхина, планируется, что на федеральные деньги купят или построят 128 жилых домов и капитально отремонтируют  474.
В регионе продолжают формировать списки на получение пострадавшими от паводка господдержки, информацию проверяют сотрудники МЧС, УВД и Росреестра.
"На сегодняшний день утверждены данные 60 амурчан,  претендующих на получение выплат для покупки или строительства жилья,  на сумму порядка 130 миллионов рублей, в ближайшее время список будет направлен в Минстрой России",- говорится в сообщении.
Режим ЧС регионального значения введен в Приамурье из-за паводка с 25 июля, подтопленными оказались 135 населенных пунктов, пострадали более 16,7 тысячи человек.-0-
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
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