В Приамурье 278 домов признали непригодными для проживания после паводка

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 окт - РИА Новости. Межведомственные комиссии в Амурской области закончили работу по оценке ущерба жилому фонду после летнего паводка, непригодными для проживания признаны 278 домов, 607 требуют капитального ремонта, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

"Предварительно оценка ущерба - 922 миллиона рублей. На решение жилищных вопросов жителей Приамурья из федерального бюджета в 2019 году будет выделено 512,5 миллиона рублей", - цитирует пресс-служба зампреда правительства Приамурья Павла Матюхина.

По словам Матюхина, планируется, что на федеральные деньги купят или построят 128 жилых домов и капитально отремонтируют 474.

В регионе продолжают формировать списки на получение пострадавшими от паводка господдержки, информацию проверяют сотрудники МЧС, УВД и Росреестра.

"На сегодняшний день утверждены данные 60 амурчан, претендующих на получение выплат для покупки или строительства жилья, на сумму порядка 130 миллионов рублей, в ближайшее время список будет направлен в Минстрой России",- говорится в сообщении.