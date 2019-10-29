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РИА Новости

Депутат Рады предсказал поражение Киева в случае газовой войны с Россией

04:24 29.10.2019 (обновлено: 15:39 29.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Украине не следует доводить ситуацию с транзитом голубого топлива из России до "газовой войны", поскольку Киев однозначно ее проиграет, заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин в эфире "112 Украина".

"Я могу поаплодировать хитрости Москвы. Они ведут себя гиперконструктивно по всем направлениям", — подчеркнул он.

Парламентарий пояснил, что в России "долгое время была точка зрения, что через Украину нельзя ничего проводить". Однако сейчас, по словам депутата, Москва призывает договариваться так, чтобы транспортировка газа осталась на взаимовыгодных условиях, и заявляет, что хочет сохранить транзит голубого топлива через украинскую территорию, но Киев этому препятствует.
Волошин отметил, что Россия показала, что "не собирается никому ничего дарить", а если договор о транзите газа не продлят, то Европа будет винить в этом Украину.
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Переговоры по газу

Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа истекают в конце нынешнего года. Москва, Киев и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации о продолжении поставок в ЕС через Украину, но пока безрезультатно.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер ранее назвал три ключевых условия для пролонгирования транзита: обнуление судебных претензий "Газпрома" и "Нафтогаза", определение нормативной базы контракта на транзит, а также конкретика в поставках и их объемах.
Дело – труба
15:39РИА Новости
Дело – труба
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Ситуация на УкраинеОлег ВолошинГазпромВерховная Рада УкраиныЕвросоюзЕвропаЭкономика
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