Депутат Рады предсказал поражение Киева в случае газовой войны с Россией

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Украине не следует доводить ситуацию с транзитом голубого топлива из России до "газовой войны", поскольку Киев однозначно ее проиграет, заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин в эфире Украине не следует доводить ситуацию с транзитом голубого топлива из России до "газовой войны", поскольку Киев однозначно ее проиграет, заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин в эфире "112 Украина"

"Я могу поаплодировать хитрости Москвы. Они ведут себя гиперконструктивно по всем направлениям", — подчеркнул он.

Парламентарий пояснил, что в России "долгое время была точка зрения, что через Украину нельзя ничего проводить". Однако сейчас, по словам депутата, Москва призывает договариваться так, чтобы транспортировка газа осталась на взаимовыгодных условиях, и заявляет, что хочет сохранить транзит голубого топлива через украинскую территорию, но Киев этому препятствует.

Волошин отметил, что Россия показала, что "не собирается никому ничего дарить", а если договор о транзите газа не продлят, то Европа будет винить в этом Украину.

Переговоры по газу

Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа истекают в конце нынешнего года. Москва, Киев и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации о продолжении поставок в ЕС через Украину, но пока безрезультатно.