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РИА Новости

Шефчович разочарован итогами консультаций с Москвой и Киевом по газу

03:34 29.10.2019 (обновлено: 07:31 29.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Вице-президент Еврокомиссии Марош Шевчович заявил о разочаровании из-за итогов консультаций с Россией и Украиной по газу.
"Я разочарован сегодняшним исходом, и я говорю это открыто. Я подготовил встречу так, что с политической волей можно было достичь позитивного прогресса", — посетовал политик.
Он также выразил надежду на возможность договориться по вопросу транзита газа в будущем. Шевчович призвал Москву и Киев пользоваться "каждым днем и минутой" для двусторонних переговоров по поводу этой проблемы.
Российская сторона, в свою очередь, признала, что Москва может продлить действующий контракт на транзит голубого топлива в качестве запасного варианта. По словам главы Минэнерго Александра Новака, если Киев будет работать по "европейским законам" со следующего года, то Россия также сможет обеспечить поставки по этим правилам.
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Также Новак добавил, что два государства договорились о продолжении интенсивной работы между компаниями, однако заметил, что украинская сторона до сих пор не сформулировала официальную позицию по урегулированию судебного спора "Газпрома" и "Нафтогаза"..

Переговоры по газу

Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры по транзиту газа после окончания 2019 года, когда истекает действие нынешнего контракта с Киевом.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер ранее назвал три ключевых условия для продолжения транзита: обнуление судебных претензий "Газпрома" и "Нафтогаза", определение нормативной базы контракта на транзит, а также определенность в поставках газа на Украину, их объеме.
По словам главы Минэнерго, следующий раунд трехсторонних консультаций пройдет в конце осени
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Ситуация на УкраинеМарош ШефчовичМинистерство энергетики РФЕврокомиссияАлександр НовакМоскваРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Никаких уступок, пусть Европа сполна заплатит за то, что подпевала преступникам, совершившим захват власти на Украине. Пускай теперь с ними скачет зимой.
29 октября, 04:08
yyuriykir2
13820000
Подождём января. Но кажется, что газпром продолжит прокачку газа через Украину в любом случае, по крайней мере и ЕС и Украина в этом уверены. Вопрос лишь в крепости спины у нашего правительства, до сегодняшнего дня жёсткость демонстрировалась только по отношению к своему населению.
29 октября, 04:59
56gig
861502021
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