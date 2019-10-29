Шефчович разочарован итогами консультаций с Москвой и Киевом по газу

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Вице-президент Еврокомиссии Марош Шевчович заявил о разочаровании из-за итогов консультаций с Россией и Украиной по газу.

"Я разочарован сегодняшним исходом, и я говорю это открыто. Я подготовил встречу так, что с политической волей можно было достичь позитивного прогресса", — посетовал политик.

Он также выразил надежду на возможность договориться по вопросу транзита газа в будущем. Шевчович призвал Москву и Киев пользоваться "каждым днем и минутой" для двусторонних переговоров по поводу этой проблемы.

Российская сторона, в свою очередь, признала, что Москва может продлить действующий контракт на транзит голубого топлива в качестве запасного варианта. По словам главы Минэнерго Александра Новака, если Киев будет работать по "европейским законам" со следующего года, то Россия также сможет обеспечить поставки по этим правилам.

Также Новак добавил, что два государства договорились о продолжении интенсивной работы между компаниями, однако заметил, что украинская сторона до сих пор не сформулировала официальную позицию по урегулированию судебного спора "Газпрома" и "Нафтогаза"..

Переговоры по газу

Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры по транзиту газа после окончания 2019 года, когда истекает действие нынешнего контракта с Киевом.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер ранее назвал три ключевых условия для продолжения транзита: обнуление судебных претензий "Газпрома" и "Нафтогаза", определение нормативной базы контракта на транзит, а также определенность в поставках газа на Украину, их объеме.