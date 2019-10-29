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РИА Новости

В Эквадоре за 12 дней протестов погибли десять человек

02:37 29.10.2019 (обновлено: 06:56 29.10.2019)
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© REUTERS / Ivan AlvaradoАкции протеста в Эквадоре
Акции протеста в Эквадоре
© REUTERS / Ivan Alvarado
МЕХИКО, 29 окт - РИА Новости. Офис омбудсмена Эквадора передал в понедельник Межамериканской комиссии по правам человека доклад о 12 днях протестов в стране против отмены субсидий на топливо, в котором сообщается о 10 погибших и 1340 раненых.
"Официальные данные о числе задержанных, раненых и убитых до 13 октября, которые мы обязались предоставить - 1592 человека задержаны. Из них 76% - это задержания необоснованные и незаконные. 1340 человек ранены... и 10 человек погибли", - сообщил журналистам омбудсмен Фредди Каррион, видео опубликовано в Twitter ведомства.
По словам правозащитника, многие пострадавшие получили серьёзные ранения, восемь человек потеряли глаз. "Это травмы, после которых здоровье не восстанавливается. Государство должно будет компенсировать ущерб в материальном и нематериальном плане", - подчеркнул Каррион.
Несмотря на количество пострадавших в протестах, правозащитники указывают и на обратную сторону этой проблемы: нападение манифестантов на сотрудников правоохранительных органов является не только нарушением прав этих людей, но и уголовным преступлением. "Генеральная прокуратура должна привлечь к ответственности людей, нарушивших закон", - добавил Фредди Каррион.
Протесты в Эквадоре продолжались с начала октября. Их катализатором стали отмена госсубсидий на топливо и экономические реформы. Сотни человек были задержаны или пострадали, есть погибшие. 13 октября власти и оппозиция в Эквадоре договорились о немедленном прекращении конфронтации. Взволновавший граждан страны указ будет пересмотрен.
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