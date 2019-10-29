Власти Украины расширили акваторию порта Мариуполя

"Правительство, в частности, усилило безопасность мореплавания акватории Азовского моря, для этого включило прилегающие к морскому порта города Мариуполь территории к водному пространству, по которым принимаются меры безопасности в соответствии с Кодексом торгового мореплавания", - говорится в сообщении.

По его словам, это важно для обеспечения безопасности судоходства и контроля за соблюдением безопасности в акватории.

Согласно договору между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, Азовское море отнесено к категории внутренних вод России и Украины. Также в 2012 году было заключено соглашение о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе. Статус внутренних вод исключает возможность захода без согласия стран, которым они принадлежат, иностранных военных кораблей.