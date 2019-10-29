Глава МВД Украины заявил о поддержке батальона "Азов"

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков посетил город Мариуполь, чтобы выразить поддержку нацбатальону "Азов". Об этом он написал у себя в твиттере.
Аваков побывал в мобильном центре отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов". По его словам, там проводится подготовка бойцов батальона для наступательных операций, а также проходят огневые занятия.
Глава МВД Украины заявил, что считает "Азов" "одним из самых профессиональных и подготовленных подразделений Украины".
"Наша философия — максимальная поддержка тех, кто защищает Украину", — отметил Аваков.
Ранее в конгрессе США выступили с требованием внести украинский нацбатальон "Азов" в список иностранных террористических организаций.
В России против бойцов "Азова" возбуждено уголовное дело по статьям "Похищение человека", "Истязание" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".