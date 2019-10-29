Глава МВД Украины заявил о поддержке батальона "Азов"

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков посетил город Мариуполь, чтобы выразить поддержку нацбатальону "Азов". Об этом он Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков посетил город Мариуполь, чтобы выразить поддержку нацбатальону "Азов". Об этом он написал у себя в твиттере.

Аваков побывал в мобильном центре отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов". По его словам, там проводится подготовка бойцов батальона для наступательных операций, а также проходят огневые занятия.

Глава МВД Украины заявил, что считает "Азов" "одним из самых профессиональных и подготовленных подразделений Украины".

"Наша философия — максимальная поддержка тех, кто защищает Украину", — отметил Аваков.

Ранее в конгрессе США выступили с требованием внести украинский нацбатальон "Азов" в список иностранных террористических организаций.