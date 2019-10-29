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РИА Новости

Глава МВД Украины заявил о поддержке батальона "Азов"

00:39 29.10.2019 (обновлено: 11:19 29.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкНовобранец батальона "Азов"
Новобранец батальона Азов
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков посетил город Мариуполь, чтобы выразить поддержку нацбатальону "Азов". Об этом он написал у себя в твиттере.
Аваков побывал в мобильном центре отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов". По его словам, там проводится подготовка бойцов батальона для наступательных операций, а также проходят огневые занятия.
Глава МВД Украины заявил, что считает "Азов" "одним из самых профессиональных и подготовленных подразделений Украины".

"Наша философия — максимальная поддержка тех, кто защищает Украину", — отметил Аваков.

Ранее в конгрессе США выступили с требованием внести украинский нацбатальон "Азов" в список иностранных террористических организаций.
В России против бойцов "Азова" возбуждено уголовное дело по статьям "Похищение человека", "Истязание" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".
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Ситуация на УкраинеБатальон "Азов"Арсен АваковМВД УкраиныМариупольВ мире
Популярные комментарии
ой, чет я устал от этой краины. Каждый день одно и тоже... да можно сказать мол скока там русских... слуште, есть программа переселения соотечественников, велком.. Остальные разбирайтесь сами. Какая уже пофиг разница кто там где что заявил, этот кликбейт уже в кишках! давайте лучше о том как сельское хозяйство поднимается например, а если не поднимается так надо делать что-то, а не мочить нам мозги этой ерундой
29 октября, 00:51
Александр Русский
30000121
Не потопляемый министр... Смену власти ,умный президент, начал бы с него ... Всенародно избранный президент не может снять с поста министра ( это в какой стране возможно ).
29 октября, 01:26
NNickB777
4110002
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