Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-29T11:54Z
https://ria.ru/20191029/1560316688.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156034/20/1560342044_0:0:2428:1367_1036x0_80_0_0_36a51e2a539a2988265e8d1f46ec8aeb.jpg
РИА Новости
Культура

Сценаристы "Игры престолов" признались в своей некомпетентности

00:06 29.10.2019 (обновлено: 11:54 29.10.2019)
5061
© AFP 2019 / Kevin Winter/Getty ImagesИсполнительный продюсер Дэвид Бениофф и сценарист Д. Б. Уайсс сериала "Игра престолов" на премии Эмми
Исполнительный продюсер Дэвид Бениофф и сценарист Д. Б. Уайсс сериала Игра престолов на премии Эмми
© AFP 2019 / Kevin Winter/Getty Images
Исполнительный продюсер Дэвид Бениофф и сценарист Д. Б. Уайсс сериала "Игра престолов" на премии Эмми. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Сценаристы шоу "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Д.Б.Уайсс на кинофестивале в Остине (Техас) признались фанатам в своей некомпетентности и в том, что они были не готовы экранизировать такую масштабную сагу, сообщает Vanity Fair.
"Я не знаю, как Джордж Мартин (автор цикла книг "Песнь Льда и Пламени", — Прим.ред.) доверил нам работу всей своей жизни", — сказал Бениофф.
Оба автора отметили, что допускали серьезные ошибки при написании сценария, подборе актеров, общении с художниками по костюмам. Уайсс назвал их работу "опытом учебы в очень дорогой кинематографической школе". Поскольку пилотная серия была провальной, их сильно удивило то, что компания HBO разрешила им продолжить работу над шоу.
Сценаристы поделились, что они по возможности убирали из истории элементы фантастики, потому что им казалось, что их слишком много.
Ранее Бениофф и Уайсс избегали ситуаций, когда им пришлось бы отвечать на претензии фанатов.
Поклонники и даже сам Джордж Мартин активно критиковали заключительный сезон "Игры престолов", но шоу, тем не менее, получило премии "Эмми" "за лучший сериал" и "за лучшую мужскую роль второго плана".
Кадр из сериала Игра престолов
22 октября, 12:23Культура
Актер из "Игры престолов" сыграет злодея в сериале "Властелин колец"
163582214
КультураКино и сериалыНовости культурыДжордж Мартин
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Трамп назвал Зеленского "новым президентом России"
Американский писатель Стивен Кинг
Стивен Кинг прокомментировал первые отзывы на сиквел "Сияния"
Комедийный актёр Гарик Бульдог Харламов, российская актриса театра и кино Кристина Асмус
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Волонтеры во время поиска пропавших в Уфе мужчины с детьми
В Уфе нашли автомобиль мужчины, пропавшего с двумя детьми
Бойцы батальона Азов на базе в городе Широкино, Украина
Украинский террор пришел на американскую землю
Чашка кофе
Ученые открыли новое полезное свойство кофе
Поселок Горный
Военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье
Шведская активиста Грета Тунберг
"Марионетка русских": новый мировой лидер требует мести, и нам будет плохо
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Жириновский назвал источник угроз для всего человечества
Кадр из фильма Богемская рапсодия
Друг Меркьюри выступил против съемок второй части "Богемской рапсодии"
Военнослужащие ВВО
Спецкомиссия Минобороны подняла по тревоге около трех тысяч военных ВВО
Лист из анкеты специального назначения, заполненной Николаусом Рилем
Раскрыты данные о немецких ученых, помогавших СССР создавать атомную бомбу
Бывший кассир казанского отделения коммерческого банка, участвовавшая в серии разбойных нападений на ювелирные салоны в Санкт-Петербурге
Где деньги, Роза? Кассиршу, обвиняемую в краже миллионов, искали десять лет
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования с главами делегаций государств-участников саммита Россия - Африка
Запад: "Мы проиграли Африку России". Российские СМИ в панике
Знак такси на автомобиле на Никольской улице в Москве
В Москве таксист с ножом попытался изнасиловать студентку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:41Медведчук обвинил Киев в "бесчеловечных социальных экспериментах"
15:41Отвод сил станет основанием для "нормандской встречи", заявили в Киеве
15:38Ученые назвали самый вредный продукт для здоровья человека
15:37Диас-Канель: Куба и Россия продвинулись в работе по определенным проектам
15:36Курдская автономная администрация готова возобновить диалог с Дамаском
15:33Четыре мигранта погибли, один пропал без вести у Канарских островов
15:32В правила получения разрешения на автомобильный тюнинг внесли изменения
15:32Взрыв произошел в штабе минобороны Йемена, сообщил источник
15:31В ГП сообщили о сокращении числа преступлений под действием наркотиков
15:29СМИ: главу Черновицкого облсовета подозревают в получении крупной взятки
15:28Контактная группа по Донбассу начала переговоры в Минске
15:28Кадыров передал королю Бахрейна приглашение Путина о визите в Россию
15:26Врач назвала первые признаки инсульта
15:26МИД предупредил россиян о транспортных ограничениях в Турции
15:22Илон Маск предстанет перед судом в США за оскорбление британского дайвера
15:22Лидер ПМР отметил замедление переговоров по приднестровскому урегулированию
15:22Зариф заявил, что Трамп не вправе навязывать Ирану одностороннее соглашение
15:21Васильева призвала работодателей способствовать развитию профобразования
15:19В Нижегородском Кремле археологи нашли остатки фуникулера XIX века
15:18Ученые уточнили причину одного из крупнейших вымираний на Земле
Лента новостейМолния