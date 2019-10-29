Сценаристы "Игры престолов" признались в своей некомпетентности

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Сценаристы шоу "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Д.Б.Уайсс на кинофестивале в Остине (Техас) признались фанатам в своей некомпетентности и в том, что они были не готовы экранизировать такую масштабную сагу, . Сценаристы шоу "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Д.Б.Уайсс на кинофестивале в Остине (Техас) признались фанатам в своей некомпетентности и в том, что они были не готовы экранизировать такую масштабную сагу, сообщает Vanity Fair.

"Я не знаю, как Джордж Мартин (автор цикла книг "Песнь Льда и Пламени", — Прим.ред.) доверил нам работу всей своей жизни", — сказал Бениофф.

Оба автора отметили, что допускали серьезные ошибки при написании сценария, подборе актеров, общении с художниками по костюмам. Уайсс назвал их работу "опытом учебы в очень дорогой кинематографической школе". Поскольку пилотная серия была провальной, их сильно удивило то, что компания HBO разрешила им продолжить работу над шоу.

Сценаристы поделились, что они по возможности убирали из истории элементы фантастики, потому что им казалось, что их слишком много.

Ранее Бениофф и Уайсс избегали ситуаций, когда им пришлось бы отвечать на претензии фанатов.